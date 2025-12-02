桃機「第三航廈北廊廳」試營運 挑高設計.俯瞰起降

桃園市 / 綜合報導

桃園國際機場第三航廈，其中北廊廳昨(1)日試營運第一天，華航、星宇、長榮各有一班出發，預計在今年底之前可正式使用，預估可為桃園機場每年增加約580萬人次的服務量能。

明亮寬敞，採用開放式候機區，這裡就是桃園機場全新的第三航廈，實際走進三航北廊廳，整體視覺採用橘紅色設計，挑高13公尺的候機室，搭配整片玻璃帷幕，讓旅客能在等候時，同步觀賞班機作業，座椅也升級成防潑座椅，讓旅客都豎起大拇指，旅客說：「現在比較有國際的感覺，以前那個天花板那麼低，感覺很壓迫。」、「這邊的步道我覺得算是滿方便的，在移動到比較後面的登機門的時候，也是比較順暢會比較快速。」

北廊廳全長738公尺，新增D11至D18登機門，預估能夠增加約580萬人次量能，旅遊達人傑西大叔說：「不管是出境或入境的旅客，都可以同時看到這個落地玻璃，可以看到停機坪運作的狀況，地勤的道路加大了，所以是地面的車輛跟飛機會分流，這樣子可以讓營運的整體效率更好。」

昨日第三航廈試營運首日，試行航班包括華航、星宇、長榮，飛札幌和曼谷的三個班機，未來分配也會以百分之百國籍航空為優先，航線以北美線、東北亞、東南亞、紐澳線為主，機場公司董事長楊偉甫說：「當然航班是越來越多，必須要做壓力測試，但是這個是滾動檢討的方式在進行，那每一座空橋我們都會啟用，會讓他正式的運轉，要找到有沒有要改進的地方。」

力拚在年底前正式投入常態營運，而依官方進度，三航主體航廈南廊廳及多功能大樓，預計於2027年全面完工啟用，勢必將為「國家門面」，增添新氣象。

