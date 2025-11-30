桃機「第三航廈北登機廊廳」明天試營運！交通部：年服務量可增580萬人次

興建多年的桃機第三航廈北登機廊廳將於明(1)天試營運。 圖：翻攝自交通部次長林國顯臉書

[Newtalk新聞] 興建多年的桃機第三航廈北登機廊廳將於明(1)天試營運，對此，交通部次長林國顯表示，登機廊廳新增北側8個大型登機門，可以增加桃機一年580萬人次的服務能量，至於主航廈及南登機廊廳，則預計於2027年底完工並正式啟用，未來整體第三航廈可以一年新增4500萬人次，讓機場的能量跟服務水準大幅提升超過一年8000萬人次。

桃園機場第三航廈北登機廊廳全長738公尺、挑高達13公尺，日前交通部已經有宣布今年底營運的消息，對此，交通部常務次長林國顯今日更表示，非常高興，興建了好幾年的桃園國際機場第三航廈北登機廊廳明天12月1日終於開始要邁入試營運了。

廣告 廣告

林國顯表示，北登機廊廳新增北側8個大型登機門，可以增加桃機一年580萬人次的服務能量。這個由國際知名設計師Richard Rogers團隊設計的空間與以往的候機室完全不同，採高挑透明通透的設計，讓光線跟金色夕陽餘暉可以透過玻璃帷幕照進候機大廳，而目前知名的咖啡品牌跟餐飲店都已經進駐，優質的服務跟設施到位，盼能帶給旅客嶄新的旅遊體驗。

至於第三航廈主航廈及南登機廊廳，則預計於2027年底完工並正式啟用，林國顯指出，未來整體第三航廈可以一年新增4500萬人次，讓我們機場的能量跟服務水準大幅提升超過一年8000萬人次。

根據規劃，第三航廈北登機廊廳從第二航廈D10候機室繼續延伸，將新增編號D11到D18共8個登機門。北廊廳的出發層在3樓、抵達層在4樓，出發從第二航廈D10登機門銜接D11，設有清晰指標引導旅客；而抵達旅客離機後，可經電扶梯或電梯前往4樓，在錯落有致的燈具光影引導下，可回到第二航廈辦理入境。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

空巴發布緊急適航指令！民航局：國籍航空上午7時已完成檢修

返鄉族注意！TPASS 2.0 優惠12月再升級 國道客運最高回饋30%

登機廊廳新增北側8個大型登機門，可以增加桃機一年580萬人次的服務能量。 圖：翻攝自交通部次長林國顯臉書

桃園機場第三航廈北登機廊廳全長738公尺、挑高達13公尺，日前交通部已經有宣布今年底營運的消息。 圖：翻攝自交通部次長林國顯臉書

林國顯指出，未來整體第三航廈可以一年新增4500萬人次，讓我們機場的能量跟服務水準大幅提升超過一年8000萬人次。 圖：翻攝自交通部次長林國顯臉書

目前知名的咖啡品牌跟餐飲店都已經進駐，優質的服務跟設施到位，盼能帶給旅客嶄新的旅遊體驗。 圖：翻攝自交通部次長林國顯臉書