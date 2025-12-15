桃機「第三航廈北登機廊廳」試營運14天！累積服務122航班 2.6萬人次

桃園機場第三航廈北登機廊廳於12月1日起試營運，截至12月14日累計已有122航班、逾2.6萬人使用北廊廳登機。 圖：翻攝自交通部次長林國顯臉書

[Newtalk新聞] 桃園機場第三航廈北登機廊廳於12月1日起試營運，截至12月14日累計已有122航班、逾2.6萬人使用北廊廳登機，對此，交通部長陳世凱指出，登機廊廳為第三航廈建設的重要階段性成果，試營運期間累積的經驗是後續優化的重要參考，也讓桃機公司為年底前的正式營運啟用，做好萬全的準備。

交通部指出，桃機第三航廈北登機廊廳於12月1日起試營運，截至12月14日累計已有122航班、逾2.6萬人使用北廊廳登機，旅客普遍覺得候機空間寬敞明亮、設計現代化、椅子舒適且充電插頭充足，整體滿意度超過4.5顆星。

北登機廊廳全長738公尺，設有8個雙走道靠橋停機位，提供開放與機能兼備的候機空間，現場還有設置咖啡輕食、伴手禮、旅行用品店及多元支付販賣機，滿足旅客多元需求。

桃機公司並每日主動邀請候機旅客掃描QR Code填答滿意度調查表單，並於現場作業完成後即召開檢討會議，針對動線、設施與服務流程進行及時調整，作為後續營運優化的重要參考。

對此，陳世凱指出，北登機廊廳為第三航廈建設的重要階段性成果，是讓全世界看到臺灣新門面的好機會，試營運期間累積的經驗是後續優化的重要參考，以持續改善優化北登機廊廳，讓桃機公司為年底前的正式營運啟用，做好萬全的準備。

