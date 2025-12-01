桃機「第三航廈北登機廊」首日試營運！首批旅客獲贈「限定乖乖」

機場公司董事長楊偉甫表示，試營運期間將傾聽旅客回饋，持續優化精進。 圖：桃園機場公司／提供

[Newtalk新聞] 桃園機場第三航廈北登機廊廳今(1)日起試營運，上午3家國籍航空共約968名旅客已起飛，對此，桃園機場公司指出，北登機廊廳試營運期間將透過不同時段及出入境航班安排，密集驗證各項設施的妥善度及作業流程，為年底正式啟用做好準備，另外，為了今天的試營運，機場公司也特別準備限量特製版乖乖送給旅客， 期許平安順飛。

桃園機場第三航廈北登機廊廳今日起試營運，首日安排中華CI130、長榮BR116及星宇JX741三家國籍航空航空共約968名旅客，飛往日本札幌及泰國曼谷，表定起飛時間分別為08:35、09:30、09:25。

廣告 廣告

對此，桃園機場公司指出，北登機廊廳試營運期間將透過不同時段及出入境航班安排，密集驗證各項設施的妥善度及作業流程，並蒐集航空公司及旅客實際體驗與回饋，為年底正式啟用做好準備。

北登機廊廳有許多嶄新設計：開放式候機區擁有大面積玻璃帷幕及室外遮陽板；旅客動線上的色彩漸變元素，從報到大廳主色黃色、電梯主色橘色，到空橋主色橘紅色，強化辨識、導引旅客行進方向；雙向電走道減少旅客步行時間，沿途還可欣賞牆面的公共藝術作品。

出入境樓層配置也與既有登機長廊不同，出發層在三樓、抵達層在四樓，樓層分明方便旅客識別。出發從第二航廈D10登機門銜接D11-D18登機門，設有清晰指標引導旅客。

另外，針對今天試營運，機場公司特別準備限量特製版乖乖送給旅客，祝福大家在全新北登機廊廳的陪伴下平安順飛。特製版乖乖包裝上印有「Taoyuan Airport」字樣及北登機廊廳的外觀設計，Q版乖乖穿著機師制服迎接旅客，現場也設置拍照打卡區，許多旅客紛紛與手拿版和大型乖乖合影。

桃機公司表示，隨著試營運順利展開，第三航廈北登機廊廳即將於年底正式啟用，機場公司與服務大聯盟將全力投入，持續精進服務品質，讓桃園機場隨著第三航廈北登機廊廳的階段性啟用，以嶄新風貌迎接全球旅客。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

藝術家愚魚「無心柳．有心色」中友展出 義賣作品《食穗》捐公益

桃機「第三航廈北登機廊廳」明天試營運！交通部：年服務量可增580萬人次

第三航廈北登機廊廳啟動試營運作業，首日華航、長榮及星宇三出發航班運作順利。 圖：桃園機場公司／提供

北登機廊廳今起試營運，中華航空CI130飛機已完成後推作業。 圖：桃園機場公司／提供

北登機廊廳首日啟用共服務約968名旅客。 圖：桃園機場公司／提供

工作人員贈送限量版乖乖餅乾，祝福大家在全新北登機廊廳的陪伴下平安順飛。 圖：桃園機場公司／提供