桃機一航廈行動電源起火！旅客急滅火手部灼傷 電池類攜帶規定看這邊
社會中心／桃園報導
桃園國際機場第一航廈昨天（30日）發生一起行動電源起火事件，一名出境旅客的行動電源不明原因起火冒煙，旅客發現異狀隨即踩滅火勢，消防人員到場後即啟動應變機制，所幸該名旅客僅手部輕微灼傷，簡易包紮後已無大礙。
警方表示，30日晚間10時許，第一航廈報到大廳發生旅客隨行包冒出火花情況，經查，旅客隨身側背包裡的行動電源不明原因冒煙產生異味，當事人即自行踩滅火勢，消防人員到埸後將行動電源取出置於水桶後未繼續燃燒，該名旅客手部有輕微灼傷，經員警陪同至聯新醫院就診、簡易包紮後，無大礙自行離開。
桃機指出，起火原因疑為行動電源鋰電池因碰撞導致異常，機場公司相關單位迅速啟動應變機制，隔離現場、維持動線順暢並加強排風，整體機場營運未受影響。
桃機公司提醒，適逢元旦疏運期間，機場公司提醒旅客搭乘航班前應檢查隨身鋰電池是否有破損、膨脹或異常情形，並妥收納。
【電池類攜帶規定】
1.行動電源：須隨身攜帶，禁止託運。（鋰電池容量及相關規範請詳閱民航局官網）
2.搭載鋰電池之充電式風扇：須隨身攜帶，禁止託運。
3.鉛酸電池：未符合航空運輸 IATA A67 條款者，全面禁止隨身攜帶或託運上機。
4.在機上一定要依照航空公司規定航程中全程禁止使用行動電源與備用鋰電池，也不能為其充電；所有行動電源和備用電池必須隨身攜帶。
