桃機一航廈驚見火光誤傳「有人放煙火」 行動電源自燃燙傷旅客

消防人員將自燃受損的鋰電池取出，浸泡於水桶中降溫以確保不再復燃。（翻攝畫面）

桃園國際機場第一航廈出境大廳昨（30日）晚間發生一起驚魂事件，現場傳出爆炸聲響並飄散異味，一度被誤認為有人燃放煙火。經航警與消防人員到場調查，確認為一名旅客隨身包包內的「行動電源」不明原因自燃，所幸相關單位迅速啟動應變機制，火勢未擴大，受傷旅客經包紮後已無大礙。

30日晚10時35分許，航空警察局接獲通報指稱第一航廈疑似有人燃放煙火，員警趕抵現場後發現，是一名許姓出境旅客的隨身側背包正冒出火花與煙霧，許姓旅客在發現異狀後立即將包包置於地面，並試圖踩滅火勢。

消防人員到場後，迅速將自燃的鋰電池取出並置於水桶中冷卻，成功控制現場，未影響機場整體營運，該名旅客左手受到輕微燙傷，由員警陪同至機場內的聯新醫院就診，經簡易包紮後已自行離去。

桃園機場公司初步調查顯示，起火原因疑似為鋰電池行動電源受到碰撞，導致內部異常自燃。事件發生後，機場立即啟動應變機制，除了隔離現場、維持旅客動線順暢，也特別加強現場排風作業以消除異味。航警局呼籲，旅客攜帶相關電子設備時應妥善保管，避免擠壓或受損。

適逢元旦疏運期間，桃園機場特別提醒旅客遵守以下飛安規定：

檢查設備：搭機前應檢查鋰電池是否有破損、膨脹或異常發熱情形。

絕對禁止託運：行動電源與備用鋰電池（含充電式風扇）必須隨身攜帶，嚴禁放進託運行李。

航程禁令：登機後，航程中全程禁止使用行動電源為手機或其他設備充電。

特殊限制：未符合IATA A67條款之鉛酸電池，全面禁止隨身攜帶或託運上機。





