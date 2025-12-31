桃機一航行動電源起火！旅客急滅火手灼傷 電池類攜帶規定一次看

桃園國際機場第一航廈發生一起行動電源起火事件。（圖／翻攝畫面）

桃園國際機場於昨（30）日晚間22時35分，於第一航廈報到大廳發現旅客隨行包冒出火花，旅客即時踩滅火勢。機場公司相關單位迅速啟動應變機制，隔離現場、維持動線順暢並加強排風。所幸該名旅客僅手部輕微灼傷，簡易包紮後已無大礙。

桃機公司指出，第一航廈報到大廳30日深夜有旅客的隨行包冒出火花，經調查，起火原因為行動電源鋰電池因碰撞導致異常。當事人即自行踩滅火勢，手部有輕微灼傷，已由航空警察陪同送醫治療。消防單位到埸後，將行動電源取出置於水桶後未繼續燃燒，確認現場安全後完成地面清潔，整體機場營運未受影響。

廣告 廣告

適逢元旦疏運期間，桃機公司提醒旅客搭乘航班前應檢查隨身鋰電池是否有破損、膨脹或異常情形，並妥善收納。

針對電池類攜帶規定，桃機公司說明，行動電源須隨身攜帶，禁止託運（鋰電池容量及相關規範可詳閱民航局官網；搭載鋰電池之充電式風扇同樣須隨身攜帶，禁止託運。

另外，鉛酸電池未符合航空運輸IATA A67條款者，全面禁止隨身攜帶或託運上機；在機上一定要依照航空公司規定，航程中全程禁止使用行動電源與備用鋰電池，也不能為其充電；所有行動電源和備用電池必須隨身攜帶。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

曹西平遺囑寫「財產全留乾兒子」仍不保險 律師揭1招讓兄弟沒得拿

説薪水太誠實！狂被長輩問「這個月有沒有10萬」 過來人教一招：我都說3萬

曹西平猝逝享壽66歲！上節目「總帶著哨子」原因曝光 還暗藏安全感