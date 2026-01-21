桃機16格臨時過夜停機坪1／30啟用 助國籍航空擴編新機

桃園國際機場臨時過夜機坪將在1月30日啟用，圖為星宇航空最新引進的A350-1000客機。（陳祐誠攝）

桃園國際機場第三跑道工程西側標已在去年開工，東側標、跑道標則預計今年完成發包，而為因應不斷壯大的國籍航空機隊，桃機公司規劃的臨時過夜機坪，有16格機位、最多可停18架飛機，工程已經完工，將在1月30日啟用，讓航空公司機隊調度更具彈性。

第3跑道計畫於民國110年4月15日奉行政院核定，經費374.56億元，計畫總面積860公頃（新增用地581公頃、既有用地279公頃），規模相當於新建一座機場。跑道設計長4000公尺，因應極端氣候跑滑道採剛性道面，桃機原規劃119年完工，但可能延至121年，在工程期間，鋪設臨時過夜機坪以因應國籍航空公司不斷壯大的機隊調度需求。

廣告 廣告

交通部長陳世凱今視察桃機臨時過夜機坪，他指出，隨著第3航廈北登機廊廳啟用，各界都很關心第3跑道進度，現在臨時過夜機坪完成，是個重要工程躍進，其功能對桃機營整體運調度相當關鍵。

陳世凱表示，今年光是國籍航空業者就要引進22架新機，現有的2條跑道必須增加運轉效率，以及停機空間。他說，台美關稅談判剛完成，現在有很多設備、產品要運到美國，臨時過夜機坪也可增加貨機停機空間，增加台美物流的運轉空間。

桃機航務處空側管理科科長鄭羽哲說，臨時過夜機坪的位子，多數會先交給星宇航空，華航、長榮已有既有空間，星宇的飛機將從30架擴充到60架，要給他們足夠區域進行發展，桃機有好的設施，航空公司就有能力將營運範圍擴大到台中、高雄。

鄭羽哲指出，隨著國籍航空新機引進，我國的長程機隊將超過香港國泰航空，意謂過去40年間，香港一直壓著桃園機場打的情勢即將反轉，亞太樞紐中心的目標不只能做到，還會繼續往前走。

更多中時新聞網報導

王夢麟酒駕遭起訴 認錯「我逞強了」

經典賽》柯蕭為國復出 日本隊追加11人

小珍妮佛被嫌不夠美錯失角色