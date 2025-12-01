中央社

桃機3航廈北廊廳試營運 機場公司送限定版乖乖 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

桃園國際機場第3航廈北登機廊廳1日試營運，機場公司訂製「北登啟用限定款乖乖」在試營運首日送給旅客，包裝上印有「Taoyuan Airport」字樣及北登機廊廳外觀，Q版乖乖穿著機師制服迎接旅客，許多旅客紛紛拿著大型乖乖合影。

中央社記者吳睿騏桃園機場攝 114年12月1日

桃機3航廈北廊廳試營運 機場公司送限定版乖乖 桃園國際機場第3航廈北登機廊廳1日試營運，機場公 司訂製「北登啟用限定款乖乖」在試營運首日送給旅 客，包裝上印有「Taoyuan Airport」字樣及北登機廊 廳外觀，Q版乖乖穿著機師制服迎接旅客，許多旅客 紛紛拿著大型乖乖合影。 中央社記者吳睿騏桃園機場攝 114年12月1日
桃機3航廈北廊廳試營運 機場公司送限定版乖乖 桃園國際機場第3航廈北登機廊廳1日試營運，機場公 司訂製「北登啟用限定款乖乖」在試營運首日送給旅 客，包裝上印有「Taoyuan Airport」字樣及北登機廊 廳外觀，Q版乖乖穿著機師制服迎接旅客，許多旅客 紛紛拿著大型乖乖合影。 中央社記者吳睿騏桃園機場攝 114年12月1日

其他人也在看

陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她

陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她

陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她

EBC東森娛樂 ・ 13 小時前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知

他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知

生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。

民視 ・ 1 天前

冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗

台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法

自由時報 ・ 15 小時前
才醉倒邱澤婚宴！柯震東搭肩許瑋甯挨轟「貴圈真亂」　釣出本尊回應了

才醉倒邱澤婚宴！柯震東搭肩許瑋甯挨轟「貴圈真亂」　釣出本尊回應了

許瑋甯、邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，堪稱世紀婚禮，現場更聚集許多大咖藝人，然而，身為受邀者之一的柯震東才被歌手ØZI出賣醉倒躺地的畫面，豈料，又有網友曝光柯震東搭肩許瑋甯的畫面直呼「貴圈真亂」，對此，柯震東本人出面回應了。蔡佩伶報導

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度

好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度

好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度

EBC東森新聞 ・ 1 天前
父96歲善終！名醫揭「長壽唯一秘訣」：不用進健身房

父96歲善終！名醫揭「長壽唯一秘訣」：不用進健身房

現代人努力養生，許多人接受重訓，未接受重訓的人不免擔心運動量不足。對此，醫師劉博仁表示，以其高齡96歲去世的父親為例，他未做重訓，運動的項目就只「走路」一項，而走路能協調神經系統、讓血管有彈性、刺激大腦的海馬迴、安定情緒等，這些機轉就足以讓人長壽。

三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
鄧紫棋為香港火災情緒失控！淚灑舞台哽咽訴心痛：非常難過的日子

鄧紫棋為香港火災情緒失控！淚灑舞台哽咽訴心痛：非常難過的日子

香港大埔宏福苑日前發生重大火災，造成數百人傷亡，震撼全球。出身香港的天后鄧紫棋，第一時間捐出港幣100萬元（約新台幣400萬元），作為救援與災後重建用途。近日，她於中國廣西南寧舉行「I AM GLORIA」世界巡迴演唱會時，在台上心痛想起家鄉災情，忍不位情緒潰堤、當場落淚。

鏡報 ・ 2 小時前
影／許媽媽牽許瑋甯進場　「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚

影／許媽媽牽許瑋甯進場　「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚

[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...

FTNN新聞網 ・ 1 天前
火災逃生第1件事不是跑！醫：先做1動作才能活 70%人反跑回火源

火災逃生第1件事不是跑！醫：先做1動作才能活 70%人反跑回火源

你以為火災危險的是火？重症醫師黃軒表示，錯。真正奪命的是：「煙囪效應＋毒氣＋熱衝擊＋迷路＋恐慌短路」。 1、煙囪效應：煙比你還會跑大樓火災時，熱煙像被吸上去一樣往上狂衝，速度可達2–5m/s。▲樓梯間、電梯井＝巨型煙囪；樓越高反而越危險。 2、一口煙＝化學地獄最致命的不是黑煙，而是毒氣：•CO一氧化碳：搶走血紅素→明明有氧卻像缺氧•HCN氰化氫：塑膠燒出來→細胞瞬間「無法用氧」 ▲80–90%火災死亡者血中同時出現CO+HCN 3、熱衝擊比燒傷更快奪命• 60°C空氣吸 1 分鐘就會昏• 150°C兩口氣道直接燒壞▲天花板700°C，但地面40°C→要貼地爬 4、濃煙2分鐘讓你完全迷路視線瞬間變黑→出口、樓梯全部消失。研究指出，70%的人會跑回火源方向，真正的死因常是「迷失方向」。 5、火災時大腦會短路恐懼暴衝，判斷力關機。跑去廁所、跳樓、回家拿東西，不是笨，是人的生理反應。 6、火災常見的致命誤區•電梯=毒氣快遞•防火門沒關=整層秒變毒煙地獄•閃燃=房間500°C全部一起爆•樓梯間未必安全（也是煙道） 7、真正能救命的3原則 1、避免吸煙是第一原則：貼地、濕毛巾僅延緩數十秒。2、關門

常春月刊 ・ 2 小時前
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿

好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿

好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿

EBC東森新聞 ・ 14 小時前
別再用海綿洗碗！研究：細菌密度等同糞便 醫建議換成「這種」最好

別再用海綿洗碗！研究：細菌密度等同糞便 醫建議換成「這種」最好

你家的洗碗海綿多久換一次？德國微生物學家研究指出，一塊使用中的海綿可能住著300多種微生物，細菌密度竟與糞便相當。大多人以為用清潔劑搓洗或微波加熱就能殺菌，但研究發現這些方法反而讓抗藥性強的病菌存活下來，讓海綿變得更髒。 海綿濕答答又不易乾燥 容易孳生細菌 海綿容易孳生細菌的主因是構造和環境。醫生表示密密麻麻的小孔洞提供細菌棲息空間，吸水力強又不易乾燥，殘留的食物殘渣成為養分，溫暖潮濕讓微生物快速繁殖。其中，沙門氏菌在海綿裡能存活超過一週還大量增生，但在刷子上只能活一到3天就死亡。關鍵差異在於乾燥速度，海綿材質緊密，使用後好幾小時都濕潤，刷子刷毛疏鬆通風則很快風乾，大幅降低細菌生長機會。 洗碗刷取代海綿 刷毛分岔變形再換新 急診醫學科呂慧君醫師建議改用洗碗刷取代海綿，因刷子不僅比較衛生，刷毛能輕鬆刮除頑固油漬，長柄設計清洗深鍋時不必把手伸進去，而且刷毛上的殘渣一目了然容易沖洗。使用後記得直立放通風處瀝乾，每週可丟進洗碗機清洗或用熱水加小蘇打消毒，刷毛分岔變形就該換新。如果仍要用海綿洗滌，務必每週用稀釋漂白水或微波爐高溫消毒，並且每2～3週更換新品，舊海綿可改刷地板等不接觸食物的區域。除

常春月刊 ・ 1 天前
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝

連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝

連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝

EBC東森新聞 ・ 17 小時前
勞動基金10月大賺3千億元 新制勞退平均分紅上看4.3萬元

勞動基金10月大賺3千億元 新制勞退平均分紅上看4.3萬元

台股10月份驚驚漲，勞動基金運用局今（1）日公布10月最新勞動基金績效，單月賺進3,006億元，創單月新高；前10個月收益達8,595億元，收益率為12.46%，整體勞動基金規模為7兆5,646億元。其中，新制勞退基金賺5,589.1億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1,292萬戶計算，每位勞工平均帳面分紅增加至4.3萬元。

Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
甜娶許瑋甯！大咖編劇曝邱澤夫妻「多年暖舉」：他們的幸福，我也在裡面

甜娶許瑋甯！大咖編劇曝邱澤夫妻「多年暖舉」：他們的幸福，我也在裡面

許瑋甯跟邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集堪稱三金。其中，知名編劇徐譽庭也是座上嘉賓，婚禮過後她曬出許瑋甯跟邱澤的婚紗照，直呼：「非常感動的婚禮」，同時公開夫妻二人多年來的暖舉。蔡佩伶報導

三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮　喊「愛情最美的樣子」近況曝光

斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮　喊「愛情最美的樣子」近況曝光

李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
震驚！肩膀「氣結」非肌肉緊繃　醫：按摩沒用...是組織生病了

震驚！肩膀「氣結」非肌肉緊繃　醫：按摩沒用...是組織生病了

許多人都有肩膀肌肉緊繃的困擾，往往借助於推拿、按摩或運動來舒緩不適，復健科醫師侯鐘堡發文表示，過去他也是這樣告訴患者，但近來一篇新研究卻顛覆這樣的傳統想法，原來肩膀的硬塊（氣結）竟是身體發出的警訊，按摩、運動都沒有用，因為這是一個充滿傷痕的生病組織，侯鐘堡醫師也以身試法，透過增生療法、震波等方式，精準處理肌肉疤痕組織、改善循環。

中天新聞網 ・ 1 小時前
全台每日吃掉2400萬顆雞蛋！美健康博士揭「2種煮法」最營養

全台每日吃掉2400萬顆雞蛋！美健康博士揭「2種煮法」最營養

全台每日雞蛋平均消耗量高達2,400萬顆，是國人餐桌上的必備食材。如何吃得更健康？擁有千萬粉絲的美國健康網紅艾倫．曼德爾博士（Alan Mandell）近日分享，雞蛋的營養價值會因烹調方式不同而大幅改變，其中以2種烹調煮法的蛋，最能保留營養、減少負擔。

三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂

遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂

娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。

民視 ・ 1 小時前
強冷空氣還在路上！氣象專家曝「最冷時間點」：先濕後乾

強冷空氣還在路上！氣象專家曝「最冷時間點」：先濕後乾

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導今（1）日全台降溫有感，各地天氣呈現陰冷狀態，對此，氣象專家林得恩提醒，下波強冷空氣「先濕後乾」，預計週三白天就會到...

FTNN新聞網 ・ 3 小時前
吊車大王替女兒徵婚！完美女婿「1重要」條件曝光

吊車大王替女兒徵婚！完美女婿「1重要」條件曝光

娛樂中心／楊佩怡報導「吊車大王」胡漢龑身價逾百億，私生活與豪奢品味同樣吸睛。擁有驚人財力的他，不僅擁有4位妻子，14名子女，更蒐藏多輛動輒上億元的超跑，甚至打造竹北「小羅浮宮」與市值40億元的寶山「白宮總部」，話題不斷。近日他受訪時談到為女兒挑選女婿的條件，他和女兒們強調「如果沒遇到條件好的男生，也不用勉強去嫁」。

民視 ・ 1 天前