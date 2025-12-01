桃機3航廈北登機廊廳試營運（3） (圖)

您準備好迎接這波「紫色震撼」了嗎？時序入秋，全臺各地正上演一場如爆炸般盛開的紫色花潮，主角正是唯美壯觀的蒜香藤！新北市景觀處特別精選新北市三大私房賞花秘境：泰山區楓樹河濱公園、鶯歌區永吉公園，以及三重區二二八和平公園。這些地點的蒜香藤正迎來短暫的花期高峰，歡迎市民朋友把握稍縱即逝的黃金七至十天，漫步在夢幻的花瀑廊道下，感受這場浪漫紫爆的視覺饗宴。新北市景觀處表示，泰山楓樹河濱公園有座長達近二百公尺的紫色長廊，隱身於楓樹里河堤邊，這其實是條由里長及志工悉心照料的蒜香藤廊道。花開時節一串串密集的花穗從枝頭垂掛而下，氣勢磅礡，宛如懸掛在綠色植被上的紫色瀑布。無論是近距離拍攝花串細節，或是登上堤防制高點俯瞰整片花牆，都能捕捉到令人屏息的畫面。另外，鶯歌永吉公園親子同樂的花下鞦韆， ...

台灣新生報 ・ 1 天前