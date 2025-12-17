桃機QR Code藏詐騙？日女來台一掃「50美元飛了」 移民署回應了

記者柯美儀／台北報導

有日本遊客在桃園機場入境審查區掃描QR Code被詐騙。（圖／機場提供）

台灣人愛到日本玩，不少日本人也喜歡來台旅遊。不過，近日卻傳出有日籍遊客來台遊玩，在桃園機場入境審查區掃描現場QR Code，欲填寫入境卡，沒想到按照網上指示填寫後，竟被騙了50美元（約新台幣1575元）的手續費，令她相當憤怒。對此，移民署回應表示，台灣入境卡填寫完全免費，QR Code 並非移民署所設置，疑似不法人士張貼的詐騙連結。

今（114）年10月1日起外國旅客入境台灣改採線上填寫入國登記表（TAIWAN ARRIVAL CARD，簡稱TWAC，旅客需在抵台前3天內至官網完成填報，縮短時間也減少紙本浪費，且不需要任何費用。

不過《朝日電視台》報導，一名20多歲日本女遊客11月來台時，看到一旁廣告旗幟寫著「入境必須持有入境卡」，因此她掃描了QR Code操作，被帶到一個網站填寫一系列資料，沒想到最終竟要支付50美元的手續費，她才驚覺被騙，原來自己進入的網站非官方單位設置，感到相當氣憤。

對此，移民署表示，已於16日全面進行清查，並無媒體所載有詐騙或付費網站之詐騙旗幟或QR Code情事。事實上，基於安全考量，機場港口皆無設立宣導旗幟。

外國旅客入境台灣須於線上填寫入國登記表。（圖／取自移民署官網）

移民署強調，自10月1日起，台灣正式推行的網路填寫入國登記表，完全免費，另所屬機場港口並無錯誤資訊，旅客如自行搜尋，請認明正確網址為「https://twac.immigration.gov.tw/」，倘旅客如有訊息提供或詢問，可與該署國境事務大隊聯絡。

移民署說明，為宣導我國網路填寫TWAC網站之正確網址，移民署除製作宣導影片強調免付費資訊外，也透過該署新住民培力發展資訊網發布多國語言版識詐資訊擴大宣導；也同步行文外交部領事事務局、桃園國際機場股份有限公司、交通部觀光署及各航空運輸業者，請相關機關及運輸業者協助宣導正確網址；該署國境事務大隊於各機場港口入境大廳也加強公告宣導外籍旅客至正確網站填寫TWAC。

移民署提醒，新詐騙手法層出不窮，請外籍旅客務必至移民署官方網站進行填報，以免造成財產損失。

