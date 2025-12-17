地方中心／綜合報導

台灣從10月起，採用線上入境卡的新規定，竟被詐騙集團盯上，一名日本女遊客，落地後在桃機看到一排旗幟，寫著入境必須有入境卡，她也跟著掃描QR Code，進入假網站，最後卻跳出妳的護照需要支付手續費，她因為不熟悉新規定，就這樣被騙走50美金，真的氣炸了，回國後，向日本媒體投訴。

掃描 QR Code、填寫資料，外國人來台，都要填寫免費的線上入境卡，沒想到，卻有日本女遊客，填寫線上入境卡時，竟被騙走50元美金，相當於台幣1572元。日本女遊客：「覺得被強行奪走，有一種被騙的感覺，真的是不要再發生這種事了。」 桃機QRcode有詐? 日本女遊客手機一掃被騙50美元 日本女遊客表示，當時在機場看到一排旗幟，掃描QR Code後進入假網站。（圖／民視新聞）





真的好生氣，她說當時在機場，看到一排旗幟，寫著入境必須有入境卡，她才跟著掃描QR Code，就這樣進入假網站，寫到一半卻跳出，妳的護照資訊必須付手續費，她因為不熟悉台灣新制度，只好支付50元完成手續。民眾：「（碰到跟妳收錢妳會不會），我不會給，我會問工作人員。」民眾：「搶錢啊，這個誰收的，（沒有她說可能碰到詐騙）。」民眾：「我是不會我應該會找地勤。」

桃機QRcode有詐? 日本女遊客手機一掃被騙50美元

移民署全面清查，並未發現詐騙網站、旗幟（圖／民視新聞）

日本媒體大肆報導，移民署也發出聲明，已經全面清查，並沒有看到詐騙旗幟和付費網站，為了避免再有人被騙，將不會在機場、港口，設立宣傳旗幟，中日緊張，日本遊客紛紛轉往台灣，卻被詐騙集團盯上，移民署將擴大宣傳，避免再有人受騙，影響台灣形象。

