桃機T3上梁典禮 明年3月封頂拚2027完工

桃園機場第三航廈土建工程舉行上梁典禮，由交通部長陳世凱擔任主祭官，象徵三航距離完工目標再進一步，第三航廈融入大量台灣元素，更採用國內罕見的特色工法，預計2027年完工後，年旅客服務量可以提升到8200萬人次。

主持人：「請起梁。」

將弧梁緩緩升起，象徵屋頂架構的完成，桃園國際機場第三航廈土建工程，舉行上梁典禮，由交通部長陳世凱擔任主祭官，帶領機場公司及工程團隊，共同祈福，期盼後續工程順利推動。

第三航廈主體建築，融入大量台灣元素，雙曲面波浪造型呼應海洋及雲海意象，16根巨柱靈感來自台灣榕樹，施工過程採用國內少見的RPS特色工法，靠政府與工程團隊齊心協力持續投入，才能順利完成至今的建設進度。

交通部長陳世凱：「從我進入行政團隊到今天，我已經第11次來到桃園機場，我們希望從明年三月開始，我們更重要的工作，要集中在整個航廈內部的工程。」

第三航廈目標於2027年完工，是台灣歷年來量體最大的單一建築，相當於台北101大樓的1.6倍，完工後年旅客服務容量，可以提升至8200萬人次，機場公司及團隊，將以如期如質完成建設計畫為目標，打造嶄新的國門風貌。

