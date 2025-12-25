桃機T3北廊廳啟用 總統：盼2027年第三航廈如期完工

桃園市 / 綜合報導

桃園機場第三航廈北廊廳今(25)日舉辦啟用典禮，總統賴清德、行政院長卓榮泰以及交通部長陳世凱到場見證。交通部長陳世凱指出，桃園機場已經成為東亞的交通樞紐，北廊廳的啟用是給國人最好的耶誕禮物，希望未來主體航廈能夠做得更完善。總統賴清德也期許，接下來第三航廈能順利在2027年完工，朝2045年客運量8300萬人次、貨運量385萬噸的目標邁進。

啟用典禮主持人說：「三，二，一。」啟動燈桿，點亮光束，象徵桃園國際機場，迎向新篇章，第三航廈北廊廳，從1日開始試營運，25日正式啟用，總統賴清德，親自出席典禮。

廣告 廣告

總統賴清德說：「我要感謝工程團隊，因為這是一個世界級的，國家重大建設，後續希望這一個第三航廈，會提供更好的服務空間，讓你們來為國效勞，那當然我們也希望，因此能夠讓國家的經濟，能夠更加的進步。」賴清德給出三大期許，希望第三航站區，能夠在2027年如期啟用，以2045年客運量8300萬人次，以及貨運量385萬噸的目標邁進，創造2.2兆元經濟效益。

交通部部長陳世凱也指出，桃園機場在國際上的地位，越來越重要。交通部部長陳世凱說：「台灣已經成為，尤其桃園機場，已經成為東亞的樞紐機場，我們希望國人的期待，期待了這麼多年，我們一定要把它做到完美跟完善，那我也非常感謝我們的桃機公司，在這段時間承受很大的壓力，因為我不斷的來，一定要在今年完成這個任務，而且希望給國人的是一個，最好的一個聖誕禮物。」

桃園機場公司表示，北廊廳全長達738公尺，挑高則有13公尺，截至24日，已經有5.8萬名旅客，259架次航班使用，接下來正式營運後，將有效紓解運量高峰。

原始連結







更多華視新聞報導

桃園機場第三航廈北廊廳 12/25正式啟用

桃機「第三航廈北廊廳」試營運 挑高設計.俯瞰起降

桃機第三航廈分配 華航.長榮.星宇4大航線進駐

