桃機T3北廊廳試營運 有望耶誕前啟用

桃園國際機場第三航廈相關工程如火如荼進行，其中北登機廊廳率先完工，12月1日起試營運，首日有3個航班、968名旅客搶先體驗。桃機公司董事長楊偉甫指出，昨日航班出發後，立刻與航空公司開會討論精進，日後航班量也會逐漸增加進行壓力測試，目標年底前正式營運，至於是否能趕在耶誕節前旅客量大時啟用，他認為可以期待。

昨日試營運，有長榮、華航、星宇各1班航班出發，桃機公司也在航班出發後，與航空公司討論改進。楊偉甫表示，地勤人員發現部分區域廣播音量不一致、電動門開關秒數需要調整等問題，桃機都會立刻改善，今日將有6個航班從北廊廳登機出發。

第三航廈北登機廊廳自第二航廈D10延伸，全長738公尺、挑高13公尺，設置D11至D18共8個登機門，旅客從第二航廈通關後，不用10分鐘就能走到新的登機廊廳。

北廊廳的免稅店由誠盟公司經營，有興波咖啡、星巴克、微熱山丘、堡島漢堡行動餐車、手信坊、滬品湯包牛肉麵、台灣尚好禮、航空補給站旅行用品店、野獸國扭蛋機商店、多元支付販賣機等10家業者進駐。

硬體設施上，候機室座椅舒適度大幅提升，且配有插頭可供充電，也有桌子可供休息、辦公，同樣附有插頭或USB充電。每個候機室配有至少2張電動按摩椅，供旅客免費使用，單次按摩為5分鐘。

第三航廈主體工程預計116年完工啟用，楊偉甫說，到今年10月底為止，工程進度是83％，大環境面臨缺工問題，桃機在調度上還沒有太大的問題，但還是需要努力。