桃機T3北廊廳逾4萬人先體驗！ 12/25正式啟用迎耶誕、元旦旅運高峰

桃機今（19）日指出，第三航廈北廊廳試營運持續穩健推進，截至昨日止，已執行航班184架次，旅運量達40,392人次，機場公司將持續蒐集航空公司及旅客體驗與回饋意見，為12月25日正式啟用做好準備，也將以更加精進提升的服務品質迎接年底耶誕與元旦旅運高峰。

機場公司表示，12月1日到12月14日為第三航廈北廊廳試營運的第一階段，以離場航班為主，共執行離場航班122架次，旅運量達26,562人次。自12月15日起，試營運進入第二階段，開始增加安排到場航班進行驗證測試，15日至18日，共執行航班62架次，其中包含離場航班48架次，到場航班14架次，旅運量達13,830人次。

機場公司表示，耶誕節至跨年為全球觀光熱門時間，今年耶誕節與元旦有許多民眾自行請假安排出國行程，預估12月25日耶誕節航班數約767架次、1月1日元旦約759架次，每日平均運量均約14萬人次。

機場公司也提醒，因目前已停止於飛行途中發放紙本入國登記表，外籍旅客入境須上網填寫電子A卡（入國登記表Taiwan Arrival Card, TWAC），免費申辦，旅客亦可於桃園機場官網首頁，連至移民署友善連結，也建議出發前最早3天即可先行填寫完成，以提升入境效率。

機場公司提醒旅客掌握6大訣竅

1.出發前務必確認護照效期：出發前務必再次確認護照效期至少6個月以上，並預先洽詢航空公司有關各國入境之相關規定。

2.善用智慧化服務：提醒旅客可提早3小時抵達機場，出發前亦可先向航空公司確認班機狀態，並多加利用手機、網路或市區預辦登機（A1臺北車站、A3新北產業園區站）完成報到，以及使用自助行李託運等智慧化服務，加速報到效率。

3.搭乘大眾運輸工具：桃園機場提供旅客安全且多元的交通選擇，機場園區內使用電子票證搭乘機場捷運可享免費優惠。旅客也可選擇24小時服務、具備機場排班登記證的合法計程車，計程車均有固定上車處，位於第一航廈12號會面點及第二航廈26號會面點，支援多元支付工具，旅客落地不用換現金也可輕鬆搭乘。呼籲勿搭乘違法攬客車輛，不但沒有乘客險，更可能被超收費用，延誤旅遊行程。

4.請落實託運行李「4不原則」：不讓行李保護套鬆脫、不讓行李綁帶過長、不放置不合規行李、不讓行李包裝鬆散，就能減少行李卡關、破損或延誤的風險，讓旅途更順暢。

5.行動電源及藍牙耳機一律不可託運：行動電源及藍牙耳機（含充電盒）均屬含鋰電池之隨身電子用品，基於飛航安全規範，一律不得託運，應置於手提行李隨身攜帶。建議旅客同時做好端子保護與防短路措施，避免擠壓、受潮或碰撞造成異常，確保安檢與登機流程更順利。

6.減少複查安檢更順暢：為提升安檢效率並降低複查機率，通過安檢前可先完成準備：外套、帽子與金屬物品先行取下並集中放置，隨身物品有序分裝，以利快速通過檢查。另傳統打火機須隨身攜帶且以1個為限，請勿放入託運行李或多件攜帶，避免因不符規定而延誤通關。

