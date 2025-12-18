桃機T3北廊廳12／25啟用 陳世凱：讓旅客落地就感受到溫暖

桃園機場第3航廈北登機廊廳將於12月25日正式啟動營運。（本報資料照）

桃園機場第3航廈預計2027年底完工啟用，北登機廊廳則已自12月1日起試營運，交通部確定於25日正式營運，並舉行啟用典禮。

根據規劃，第3航廈每年可服務4500萬人次，加上第1和第2航廈，每年可服務8200萬人次旅客。目前第3航廈北登機廊廳已率先啟動試營運，並調整營運細節。

交通部長陳世凱表示，他多次到現場看北廊廳的試營運情形，這周一首批入境航班進來的時候，不管是旅客，還是航空公司的機組員、機長，很多人一走進來都很驚喜，還不知道自己是T3北廊廳的第一批旅客、第一個航班，現場的回饋都很好。

陳世凱說，目前看起來，入境動線很順，3座電扶梯疏運人潮效果不錯，有需要輪椅或行動不便的旅客，也有2部大型電梯可以使用，這些都是希望大家一到國門，就感受到「友善、好使用」。

陳指出，因為現在還在試營運階段，要特別拜託接下來使用北廊廳的旅客、航空公司、機組員，如果覺得動線、指標或服務哪裡還可以更好，都歡迎提供意見，桃機會在12月25日正式啟用前，調整到最好。

他強調，這些回饋不只會用在北廊廳本身，也會作為T3主航廈跟其他廊廳設計的重要參考，希望讓每一位來到台灣的旅客，一落地就感受到現代、有效率、又很溫暖的國門。

