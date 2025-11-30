桃機T3北登機廊廳「明天試營運」登機從這走 知名咖啡品牌已進駐

記者李育道／台北報導

第三航廈北燈廊廳12月1日將試營運。（圖／翻攝自交通部次長林國顯臉書）

全長738公尺、挑高達13公尺的第三航廈北登機廊廳，明天12月1日將試營運，將有助於提升航班運作彈性，交通部次長林國顯表示，北登機廊廳新增北側8個大型登機門，可以增加桃機一年580萬人次的服務能量。

林國顯說明，新增北側八個大型登機門，可以增加桃機一年580萬人次的服務能量。（圖／翻攝自交通部次長林國顯臉書）

「非常高興，興建了好幾年的桃園國際機場第三航廈北登機廊廳明天12月1日終於開始要邁入試營運了！」林國顯稍早在臉書說明，新增北側八個大型登機門，可以增加桃機一年580萬人次的服務能量。未來整體第三航廈可以一年新增4500萬人次，桃機整體能量跟服務水準大幅提升超過一年8000萬人次。

這個由國際知名設計師Richard Rogers團隊設計的空間與以往的候機室完全不同，採高挑透明通透的設計，讓光線跟金色夕陽餘暉可以透過玻璃帷幕照進候機大廳，映入進出旅人的回憶。林國顯透露知名的咖啡品牌跟餐飲店都已經進駐，優質的服務跟設施到位，盼能帶給國人跟國際旅客嶄新的旅遊體驗。

旅客將在第二航廈辦理報到，再經由連通道前往北登機廊廳登機。（圖／陳世凱臉書）

北登機廊廳的樓層配置與既有登機長廊不同，出發層在3樓、抵達層在4樓，出發從第二航廈D10登機門銜接D11-D18，沿路設有指標引導旅客。抵達旅客離機後，可經電扶梯或電梯前往4樓，回到第二航廈辦理入境。

北燈廊廳候機處採用大量鮮艷顏色座椅。（圖／翻攝自交通部次長林國顯臉書）

有按摩椅供旅客歇息。（圖／翻攝自交通部次長林國顯臉書）

現場還有遊樂設施供小朋友玩耍。（圖／翻攝自交通部次長林國顯臉書）

