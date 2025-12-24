桃檢啟動「防恐應變小組」 強化跨機關合作守護公共安全

桃園地檢署成立防恐機制 檢警調攜手因應大型活動。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園地檢署於今( 22) 日正式成立「防範恐怖攻擊應變小組」，強化面對恐攻威脅的偵辦能量。北捷隨機殺人案造成 4 死 11 傷的慘痛事件引發社會高度關注，也促使高檢署要求各地檢署建立更完善的應變機制。桃檢在指示下迅速完成小組編組，目前已即時偵結並起訴 2 件相關案件，展現「嚴查速辦」的執法決心。

桃檢表示，應變小組召集人由襄閱主任檢察官黃榮德擔任，應變小組的任務涵蓋偵辦涉及網路威脅、大眾運輸系統及公眾出入場所的恐嚇、危害公眾安全等案件。小組將以即時應變、快速查辦為原則，必要時擴大向上溯源，避免威脅擴散。小組成員包含主任檢察官呂象吾擔任執行秘書，及檢察官黃榮加、林奕瑋、陳寧君、蕭博騰等，組成跨領域的專責團隊。

桃檢指出，耶誕及元旦連假期間，大型活動頻繁，加上機場出入境旅客增加，公共安全風險相對升高。為強化轄區內警調機關的橫向聯繫，桃檢今午後召開「防範恐怖攻擊應變小組」研商會議，由檢察長戴文亮主持，並邀集桃園市調查處、航警局刑事警察大隊及桃園市警局刑事警察大隊等單位參與。會中除進行情資交流，也明確建立聯繫窗口，以便在突發事件發生時能迅速通報並啟動應變作業。

戴文亮檢察長強調，恐怖攻擊一旦發生往往造成重大傷亡，檢警調必須以最高標準面對。桃檢未來將持續強化偵查作為、掌握情資動態，並於必要時即時發布新聞，展現打擊恐攻、守護社會安全的堅定立場。

桃檢也呼籲民眾，遇到疑似恐攻或威脅資訊時務必保持冷靜，不隨意散布或轉傳未經查證的內容，以免造成不必要的恐慌。若有人刻意利用重大公共危害事件散布恐懼言論、擾亂社會秩序，或以暴力、威脅方式危害公眾安全，地檢署將會同執法機關依法嚴查速辦，確保社會安定與人民安全不受威脅。