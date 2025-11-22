桃檢攜手更生保護會桃園分會 更生美影攝影展溫暖登場

桃園地檢署結合臺灣更生保護會桃園分會在桃園市中壢區公所一樓中庭舉辦「更生八十 溫暖有感 以愛復歸–更生美影攝影展」。圖：桃檢提供

財團法人臺灣更生保護會自35年創立至今已80個年頭，桃園地檢署結合臺灣更生保護會桃園分會於昨(21)日下午，在桃園市中壢區公所一樓中庭舉辦「更生八十 溫暖有感 以愛復歸–更生美影攝影展」，現場展出自107年至今(114)年共119幅「更生美影」得獎作品，法務部政務次長徐錫祥、高等檢察署檢察長兼臺灣更生保護會董事長張斗輝、最高檢察署檢察書記官長吳怡明、法務部保護司副司長林秀敏均親臨會場，桃檢檢察長戴文亮及桃園分會主任委員朱仁才也邀請分會委員及地方機關代表一同參與，由中央地方齊心推動更生保護工作。

更生美影攝影展現場展出自107年至114共119幅「更生美影」得獎作品。圖：桃檢提供

徐錫祥致詞時表示，更生保護能走過80個年頭實屬不易，桃園分會展出歷年來的更生攝影佳作，將個案、家屬、團隊、社會各界付出的歷程及人生故事完整呈現，讓大家看見改變的深度、厚度與溫度，每一步都凝聚了中央與地方、政府與民間的力量。同時要特別感謝桃園市法務局長期編列預算補助桃園分會，及薇閣文教基金會、桃園關帝廟定期的資助，也感謝朱仁才無私的奉獻，注入穩定的能量，共同幫助個案及家屬堅持走下去；更感謝日夜投入更生保護工作的績優輔導員，化作天使的種子；也恭喜年度攝影比賽的得獎人，能用不同的角色、多元的視野投入公共事務。法務部將持續與各地檢署、更生保護會及地方政府攜手合作，構築綿密的社會支持網絡，讓更多更生人順利穩健地重返社會，實現「溫暖有感 以愛復歸」的柔性司法精神。

法務部政務次長徐錫祥。圖：桃檢提供

張斗輝指出，更生保護會創立滿80周年，不僅讓更生人有翻轉人生的機會，同時也不斷地精進與蛻變，結合公私協力與跨網絡機構協作，提供溫暖有感的服務。此外，更生保護會持續推廣「一分會一特色」，透過與檢察機關密集的合作，落實社會安全網及反毒策略行動綱領第三期政策，幫助更生人穩定復歸、抑制再犯。而民眾高度關注的毒品議題，在全國毒品再犯率、失聯率及滿意度等項目，均遠超過行政院所定的績效指標，這都是大家共同努力的成果。最後感謝朱仁才及所有輔導員，善用教育平台推動司法保護與生命教育，讓柔性司法的理念向下扎根，同時永平工商表演藝術科同學帶來的開場舞蹈表演，充滿活力與生命力，令人驚艷。張斗輝期許桃園分會未來能招募更多新血加入更生保護工作，幫助更多更生人勇敢踏出更生復歸之路。

高等檢察署檢察長兼臺灣更生保護會董事長張斗輝。圖：桃檢提供

桃檢介紹，此次「更生美影」展出8年來所有佳作，攝影得獎者有來自育幼院的小朋友、高中職及大專生、中學師生，也有更保委員、輔導員、個管師、觀護人與佐理員等。其中「陪伴」作品，為阿明(化名)在桃園分會協助下，創建網室無毒農場，栽種翠綠鮮蔬，一家生活穩定，幼女騎著滑板車，陪伴父親一路往農場盡頭走去；「指尖溫柔」作品，是更生人小芬(化名)與家人一起參加桃園分會舉辦之巧克力棉花糖手作活動，神情溫柔祥和，歡笑連連；「手捻芬芳」為敦品中學老師姜寶美的作品，穿著敦品中學運動服的同學，摘下一朵七里香，盛在手心，芳香沁鼻；「一家人」作品為育幼院生小青(化名)拍攝陽光照耀院區的建築群，下方有無數人影在揮手晃動，像是家人們前來探望的喜悅，但人影卻隨著陽光遞移，隨時都會消失；敦品中學「小翔」同學拍下「時間都去哪了」作品，課桌馬克杯上的時鐘圖案，始終固定在杯緣，彷彿時間靜止，停留在過去某一刻，更顯當下的孤單寂寞。展品內容真實動人，記錄著陪伴、成長與改變的永恆片刻，更是譜出更生人積極復歸、自立復原的動人詩篇。

桃檢指出，此次展覽透過光影的心靈情感交流，重溫更生保護的溫厚底蘊，藉由攝影鏡頭，記錄更生保護的真實樣貌與社會復歸的溫暖力量，期盼藉此促進社會的包容與關愛，共同以柔性司法營造更溫暖的社會支持網絡，實現「以愛復歸」、「再犯防止」的使命和願景。

