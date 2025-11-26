桃檢毒品再犯防制會議登場 攜手醫療院所強化社會安全網

桃園地檢署於今(26)日召開「114年度毒品再犯防制聯繫平台暨工作協調會議」。圖：桃檢提供

桃園地檢署於今(26)日召開「114年度毒品再犯防制聯繫平台暨工作協調會議」，邀請桃園市政府衛生局毒品危害防制中心、林口長庚紀念醫院、衛生福利部桃園醫院、衛生福利部桃園療養院、國軍桃園總醫院、台北榮民總醫院桃園分院、居善醫院、周孫元診所等7家醫療機構及更生保護會桃園分會，透過面對面的深入交流，就當前合作事項及未來發展方向進行了全面而細緻的討論，共同為提升毒品防制工作品質貢獻專業意見。

桃園地檢署與轄區戒癮醫療院所在長期合作基礎上，已建立起穩固且互信的夥伴關係。圖：桃檢提供

桃檢表示，該署與轄區戒癮醫療院所在長期合作基礎上，已建立起穩固且互信的夥伴關係，透過定期會議與日常業務交流，完善個案轉介機制，並在實務工作中累積了豐富的經驗。這種司法與醫療跨領域的合作模式，不僅為毒品防制工作奠定了良好基礎，更開創了專業協力的新典範。過去幾年來，透過雙方的共同努力，已協助許多個案獲得適當的處遇與治療，逐年提升戒癮治療履行完成率，展現出具體的合作成效。

此次會議就優化施用毒品者附條件緩起訴戒癮治療案件執行程序進行討論凝聚共識，針對履行情況不佳或有疑似醫療暴力行為之個案，建立退案前之緩衝與輔導機制，以期提升個案留置率並確保醫療人員權益。

桃檢說明，毒品防制工作需要長期投入與持續創新，行政院於113年11月通過「新世代反毒策略行動網領」第3期，積極布建戒癮資源，以及對施用毒品者的醫療輔導與社區復健，以穩定復歸、抑制再犯為目標。為落實毒品防制政策及提升毒品防制工作的效能與品質，該署將持續與各網絡單位合作，透過定期的對話平台與經驗分享機制，整合各項專業資源並不斷精進，共同協助施用毒品者減少再犯率並有效復歸社會，建立更廣、更綿密、更堅固的社會安全網。

