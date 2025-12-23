桃檢火速起訴！桃園男留言「真的有人做了我想做的事情」建請從重量刑

記者羅欣怡／桃園報導

張文19日犯下震驚社會的無差別殺人案件。(圖/翻攝畫面)

27歲張文19日在台北捷運以及中山站商圈殺害3名無辜民眾，自己也墜樓身亡，造成4死悲劇。當天張文犯案畫面透過網路迅速傳播，有網友在Threads上提醒大家勿前往，但卻引來唐姓男子留言「真的有人做了我想做的事情」，引發社會大眾恐慌，桃園地檢署昨（22日）迅速傳喚到案，今依《恐嚇公眾罪嫌》起訴，並建請法院從重量刑。

張文的無差別殺人帶給社會，以及被害人家屬無限的傷痛，連日來也在網路上形成模仿效應，接二連三的放話，引發更大的恐慌。

張文犯案引起恐慌，但有網友為了搏聲量亂留言。（圖／翻攝畫面）

桃園地檢署指出，有民眾在Threads上張貼內容為「Ｘ你，Ｘ！什麼人渣，北車煙霧彈，中山站，煙霧彈/無差別刺人，是同一個嗎？不平的夜晚，請大家注意安全」之影片，51歲的唐姓男子竟在貼文下方留言回覆：「真的有人做了我想做的事情！」

桃檢表示，唐男的留言加深社會大眾恐懼，致生危害於公共安全，而涉犯刑法第151條《恐嚇公眾罪》，今日偵結起訴，並審酌被告明知社會甫因無差別殺人事件而陷入惶惶不安之際，仍為上開言論，加深社會不安。

檢方認為，唐男縱使是出於博取關注或吸引之心理，但刻意利用社會正處於高度恐慌狀態之公安事件作為素材，以附和、認同暴力之方式換取關注，顯示被告將社會恐慌與公共安危視為可資利用之工具，而未將公共安全與他人生命納入其行為節制之考量，缺乏對於法律之基本尊重，建請法院從重量刑。

