桃檢與桃園分署聯合拍賣 泰達幣43萬餘顆以1,371萬餘元全數拍定

【記者張沛森／桃園報導】桃園地檢署和執行署桃園分署日前舉行年終聯合拍賣，其中由桃園地檢署偵辦許姓被告因涉嫌洗錢防制法案件所查扣之43萬餘顆的泰達幣，吸引不少對於投資虛擬貨幣有興趣之民眾到場應買，喊價聲此起彼落，經過多組人馬激烈競價，最終以總價1,371萬5,000元全數拍定。

桃園地檢署表示，接獲航警局通報查得某非託管錢包存有鉅額泰達幣並予以凍結，旋即指派檢察官黃世維指揮偵辦，並向法院聲請裁定扣押該錢包內泰達幣43萬7,283.716304顆，經溯源蒐證查悉許姓被告涉犯洗錢、詐欺等犯行，即拘提到案，並立刻啟動變價拍賣小組，與桃園分署進行規劃相關囑託拍賣上開扣押之泰達幣事宜。

另外，一名邱姓被告因涉犯銀行法等案件經法院判決確定有罪並沒收犯罪所得，亦囑託桃園分署執行查封拍賣其所有之桃園市桃園、中壢區房地2處，並經執行檢察官率同桃園分署查封。

二案於前天上午在桃園地檢署和桃園分署的年終聯合拍賣時進行公開拍賣，除中壢區房地未拍定外，泰達幣拍得1,371萬5,000 元、桃園區房地拍得2,304萬7,500元，展現政府對於犯罪零容忍、澈底剝奪被告犯罪所得，並致力於維護被害人權益之執法態度。

現場競拍人潮。桃園分署提供

