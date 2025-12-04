桃檢、桃園分署攜手出擊！123聯合拍賣會挹注國庫近4千萬元

法務部行政執行署桃園分署12月2日舉行今年度最後一場、也是最盛大的拍賣會「五打七安暨123聯合拍賣會」，此次拍賣會拍定總金額為3737萬8200元，對於有效填補刑事被害人所受損害、落實政府公權力及充裕國庫，均有相當正面的助益。

此次拍賣會拍定總金額為3737萬8200元。圖：桃園分署提供

桃園分署表示，有鑑於近年來各類詐騙與吸金事件層出不窮，對人民財產安全造成嚴重威脅，於拍賣會開始前，特由桃檢主任檢察官馬鴻驊向到場參與拍賣會的民眾進行打詐宣導，馬鴻驊強調政府推行「罪贓返還」計畫，沒收物及扣押物的變價所得，優先用於填補被害人所受的損害，而在「打詐四法」通過後，除加重詐欺犯罪的刑責，也完善被害人保護措施，今年已有8000多件的詐欺罪被告與被害人達成和解；又檢方與金融機構合作成立「可疑帳戶預警中心」，成功阻詐金額高達70多億元，人頭帳戶之詐欺案件也下降了百分之20，期能提高民眾理解「防詐、反詐」意識，以有效杜絕詐騙。

拍賣會當天下午14時40分，由馬鴻驊及桃園分署長丁俊成共同敲下法槌，象徵「五打七安暨123聯合拍賣會」正式啟動，接著由桃園地檢署及桃園分署等7位雙方機關代表，分別手持代表治安、食安、道安、工安、校安、居安、資安等「七安」之標示牌，宣示共同貫徹行政院「五打七安」政策，守護民眾權益、打擊犯罪的決心。

此次拍賣會現場最受矚目的物件，莫過於桃園地檢署偵辦許姓被告因涉嫌洗錢防制法案件所查扣之43萬7283.716304顆的泰達幣，吸引不少對於投資虛擬貨幣有興趣之民眾到場應買，喊價聲此起彼落，經過多組人馬激烈競價，最終以總價1371萬5000元全數拍定，買到之民眾直呼非常值得；另有陽信商業銀行股票、IPhone14手機等亦順利高價拍定，成果斐然。

此次拍賣會拍定的兩筆不動產，分別為桃園地檢署囑託變價邱姓受刑人名下所有位於桃園區「永謙企業帝國大樓」13樓的1間建物；以及桃園分署辦理王姓義務人滯欠違反土石採取法罰鍰所查封其名下位於蘆竹區海港路的1棟透天房屋，這2筆物件的詢問度相當高，吸引許多買家競相詢問，最後分別以2304萬7500元、60萬元拍定。

桃園分署提醒有興趣的民眾，此次拍賣的物件尚有很多筆土地、房屋還沒拍定，請把握桃園分署明(115)年1月6日聯合拍賣會，將有更多優質標的、優惠價格釋出，歡迎民眾踴躍參與投標。桃園分署將持續積極協助檢察機關辦理扣押物及沒收物的變價，以提高沒收效益及維護民眾權益，並加強執行相關行政執行案件，以貫徹「五打七安」政策，協助檢察機關打擊黑、金、槍、毒、詐等重大犯罪，並與檢察機關共同守護七安。

桃園地檢署指出，日前接獲內政部警政署航空警察局刑事警察大隊通報，查得某非託管錢包存有鉅額泰達幣並予以凍結，旋即指派檢察官黃世維指揮偵辦，並向法院聲請裁定扣押該錢包內泰達幣43萬 7283.716304顆，經蒐證發現許姓被告涉犯洗錢、詐欺等犯行，隨即拘提許姓被告到案，並立刻啟動變價拍賣小組，積極與桃園分署進行規劃囑託拍賣扣押之泰達幣，除要求應買人應提供其基本資料外，更要求應買人於拍定前簽署承諾書，承諾是以自有資金獨立參與應買，絕無借名或人頭頂替情事，且資金來源合法透明；同時規定拍定人須以本人實名銀行帳戶繳納價金，並指定國內已完成洗錢防制法令遵循聲明之交易所帳戶受領幣項，以確保金流軌跡清晰可溯，防止拍賣程序淪為洗錢管道。

桃檢也提到，另一案邱姓被告因涉犯銀行法等案件，經法院判決確定有罪並沒收犯罪所得，桃檢亦囑託桃園分署執行查封拍賣其所有之桃園、中壢區房地2處。2案皆於12月2日進行公開拍賣，除中壢區房地未拍定外，泰達幣拍得1371萬5000元、桃園區房地拍得2304萬7500元，展現政府對於犯罪零容忍、澈底剝奪被告犯罪所得，並致力於維護被害人權益之執法態度。

桃檢強調，除致力打擊犯罪外，仍會持續加強查扣犯罪集團之不法所得，並就偵查中扣押物有儘速變價拍賣之必要者，積極與桃園分署進行跨機關合作，貫徹「五打七安」政策，守護安定公義社會。

