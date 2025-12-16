桃消三民分隊前進長照中心 化身「聖誕特派員」宣導用電安全

桃園市消防局第一大隊三民分隊於今日前往吉安老人長期照顧中心宣導防範電器火災觀念。圖：消防局提供

聖誕佳節將至，桃園市消防局第一大隊三民分隊於今(16)日前往吉安老人長期照顧中心，消防員化身「聖誕特派員」，以輕鬆互動的方式，向機構長輩與外籍看護人員宣導防範電器火災觀念，期盼在歲末年終之際，陪伴長者度過溫馨又平安的節日。

此次宣導內容以「用電安全」為主軸，說明日常生活中常見的電器火災風險。圖：消防局提供此次宣導內容以「用電安全」為主軸，說明日常生活中常見的電器火災風險，例如延長線使用不當、電毯、電暖器靠近棉被衣物、微波爐操作注意事項等情況，並透過圖文並茂與口頭示範方式，提醒長輩及看護人員務必遵守「電器要合格、線路要安全、周圍要留空、離開要關電」。同時也呼籲機構加強定期檢查配電設備與公共空間插座使用情形，降低電器引發火災的風險。

廣告 廣告

活動也特別安排「聖誕節送禮互動環節」，消防人員代表致上祝福，將實用保暖小物一一送到長輩手中，象徵「溫暖在手、平安在心」，現場氣氛溫馨熱絡。透過聖誕節元素結合消防宣導，不僅讓長輩們感受節慶氛圍，也在歡笑之中將防火觀念深植於日常生活。

三民分隊長表示，長者行動不便，火災發生時難以進行初期滅火，亦無法迅速採取避難逃生行動；因此長照機構的用火用電安全及防火觀念格外重要。消防同仁走進機構，不只是做一次宣導，而是希望把關懷與專業一起帶進來，讓長輩「過得溫暖，也要過得安全」。未來三民分隊也將持續結合節日，辦理各式防火宣導活動，守護市民的生命與財產安全。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

改管猴深夜試車擾亂安寧 蘆竹警出重手下場曝光

深化城市閱讀力成果斐然！桃園摘「圖書館事業貢獻獎」雙殊榮