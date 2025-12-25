桃消圳頂分隊慶聖誕 邀民眾參加防災活動抽禮物

桃園市消防局第四大隊圳頂分隊今年別出心裁，將分隊外牆裝飾得美輪美奐。圖：圳頂分隊提供

隨著叮叮噹的聖誕鈴聲響起，桃園市消防局第四大隊圳頂分隊今年別出心裁，將分隊外牆裝飾得美輪美奐，更親手打造全桃園公務機關唯一一座「大型創意聖誕樹」充滿聖誕氛圍感。這座聖誕樹不僅成為在地民眾熱門的打卡景點，圳頂分隊也結合桃園消防局推出的「聖誕交換禮物」宣導活動，讓民眾在歡慶佳節的同時，也能帶回一身受用的防火防災知識。

圳頂分隊期盼讓民眾在歡慶佳節的同時，也能帶回一身受用的防火防災知識。圖：圳頂分隊提供

佇立於圳頂分隊前的聖誕樹，高度達10米以上，由隊員們利用勤餘時間構思，以所學的繩索相關技巧將繩子與色彩繽紛的燈飾交織而成作為聖誕樹的主體，並在最上端掛上一盞閃亮的星星燈凸顯其靈魂所在。每當天色一暗，燦爛的燈光亮起，呈現出獨特的「消防版聖誕節」，吸引無數路過行人停下腳步駐足拍照。

廣告 廣告

圳頂分隊提到，除了視覺上的饗宴，消防局也將聖誕節最受歡迎的「交換禮物」習俗融入宣導工作；於12月24日至26日聖誕節期間，在各地區分隊舉辦快閃宣導活動，民眾只要來到分隊，正確回答關於防火、用電安全及一氧化碳中毒等小知識，即可參加抽禮物活動。

第四大隊長陳莉婷表示，聖誕節連結著感恩、溫馨、愛與和平的普世價值，深受大朋友小朋友喜愛與重視；圳頂分隊此次的聖誕樹燈牆成功吸引許多民眾圍觀拍照，也利用這樣的人潮宣導防災安全教育，消防工作不只是搶救災害，更在於災前的防範與全民防災意識的落實。在所有的祝福中，「平安」才是消防局最想送給大家的聖誕禮物。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

點名苗博雅批「偷換概念」 蘇一峰續轟廢死聯盟：又在講X話

桃園張老師招募社工員 投入逆境兒少資源培力與開發