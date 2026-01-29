桃消坪頂分隊防火管理座談會登場 提升企業火災初期應變能力

坪頂分隊在經濟部林口產業園區服務中心舉辦防火管理座談會。圖：坪頂分隊提供

迎向新年度的開始，桃園市消防局坪頂分隊為確保轄區公共安全，特別針對龜山區工三及工四工業區內之各類工作場所，於今（29）日上午在經濟部林口產業園區服務中心舉辦防火管理座談會。此次會議為強化企業主的防災意識，提升火災發生初期的應變效能，從源頭降低災害造成的損失。

強化企業主的防災意識，提升火災發生初期的應變效能，從源頭降低災害造成的損失。圖：坪頂分隊提供

坪頂分隊指出，此次座談會的核心內容圍繞在「防火管理制度」的落實。各場所平時不應僅將消防演習視為例行公事，更應深入強化「自衛消防編組」的任務執行。一旦災害不幸發生，場所員工須能立即啟動通報聯繫、引導人員疏散、進行初步滅火或緊急救護等應變措施，並在消防人員到達現場時，確實回報人員傷亡情況，並提供廠區平面圖以利救災順利進行。此外，針對即將到來的春節長假，分隊特別提醒業者於假期前進行「安全大體檢」，廠房外以及勞工宿舍的各項消防設備與避難設施是否運作正常，並建議在場所未使用時，應徹底關閉不必要之電源或拔除插頭，嚴防電氣火災發生。

除了工業區的工安管理，坪頂分隊長吳孟翰表示，近期氣溫變化大，民眾在室內若使用瓦斯、木炭或煤油爐進行取暖或烹飪時，務必保持環境通風，切莫因寒冷而緊閉門窗。若在室內感到頭暈、呼吸困難、噁心、嘔吐或肢體無力，極有可能是「隱形殺手」一氧化碳中毒的警訊，應第一時間開啟窗戶通風並離開現場。

