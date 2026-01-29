桃消大有分隊攜手日照中心 防災宣導守護長輩安全

為提升高齡者防火安全意識與災害應變能力，桃園市消防局第一大隊大有分隊結合樂職心日照中心，於今（29）日上午在大有分隊辦理防災宣導暨分隊參訪活動。活動特別安排日照中心長者在工作人員陪同下，走入消防分隊實地參訪，透過近距離接觸消防車輛、救災設備及消防人員，增進對消防工作的認識，同時學習正確且實用的防災觀念，現場互動熱絡，氣氛溫馨。

長輩學習正確且實用的防災觀念，現場互動熱絡，氣氛溫馨。圖：消防局提供

大有分隊表示，此次宣導活動內容以貼近長者日常生活情境為設計主軸，消防人員針對居家常見火災原因，如用電不當、炊事疏忽及延長線過度使用等進行說明，提醒長者與照顧人員留意潛在風險，避免災害發生。同時透過簡單易懂的講解方式，讓長者了解火災發生初期的正確應變原則，強化「預防重於救災」的安全觀念。

活動中由消防人員實際示範滅火器的正確使用方式「拉、瞄、壓、掃」。其中「拉」為拉開插銷；「瞄」為握住皮管噴嘴，瞄準火源根部；「壓」為壓下手壓柄；最後「掃」為朝向火源根部，左右來回進行掃射。藉由帶領長者實際操作，協助長者建立正確操作印象。另外也介紹室內消防栓之使用方式，使長者了解在火災初期如何善用現有消防設備，爭取黃金應變時間，提升自我保護及避難能力。

大有分隊長蘇翊瑄表示，樂職心為轄內日照機構，所收容之長者多為行動不便之人員，也有部分為認知功能障礙之人員。一旦發生火災，逃生與應變難度較高，因此平時應落實用火用電安全的檢視，例如不同時使用過多高功率電器、插座周圍灰塵應定時清理等。也提醒若不慎發生火警，因場所內避難弱勢較多，若無法第一時間疏散人員，應以躲在區劃完整的居室內就地避難為主，並記得將門關上，侷限火煙擴散的速度。

