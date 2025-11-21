桃消大有、楊梅分隊獲捐贈救護車 盼挽救更多家庭的幸福與希望

桃園市消防局大有分隊及楊梅分隊獲捐贈新式救護車各一輛。圖：消防局提供

桃園市消防局大有分隊及楊梅分隊今(21)日獲捐贈新式救護車各一輛，捐贈方「渥盛集團-亞思國際股份有限公司」及「社團法人台灣領袖行動公益服務協會」感念消防局人員勤務繁忙之中仍能提供每位市民專業且有條不紊的處置與關懷，因此希望捐贈救護車給消防局，可以說是以實際行動來支持消防救護工作，未來將幫助地方上更多需要緊急救護服務的病患。

「亞思國際股份有限公司」及「社團法人台灣領袖公益服務協會」關心桃園市救護量能不足的問題，不遺餘力挹注緊急救護資源。圖：消防局提供

消防局長龔永信表示，隨著桃園市人口大量移入發展，轄區地處桃園區及楊梅區，不但是桃園市人口成長地區，轄內更有國道1號、台1線、台4線通過，為桃園市區交通樞紐人口密集處，救護內容多樣化且具有挑戰性，充足的緊急救護量能尤為重要，感謝「亞思國際股份有限公司」及「社團法人台灣領袖公益服務協會」關心桃園市救護量能不足的問題，不遺餘力挹注緊急救護資源。

消防局表示，該局自110年起連續四年榮獲內政部消防署「金質獎」的最高榮譽，榮登六都第一，這項成就得來不易，代表著桃市救護品質深獲國家肯定，也代表消防局每一位第一線執行救護人員表現得到了國家的肯定，更是一項市民有感並深具意義的好成績。

消防局補充，該局今(114)年截至9月份，全局救護案件總數高達9萬3836件，全局OHCA康復出院人數達到131人，一再展現救護人員辛苦執行救護的亮眼成效，挽救了102個家庭的幸福與希望。

