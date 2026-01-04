桃消大林分隊宣導「3要5不」 正確使用3C預防鋰電池起火

大林分隊前往宜成花園廣場社區辦理「鋰電池安全宣導活動」。圖：大林分隊提供

為提升社區民眾對鋰電池使用安全及正確回收觀念，降低火災發生風險，桃園市消防局第一大隊大林分隊於今(4)日消防節宣導週期間，前往宜成花園廣場社區辦理「鋰電池安全宣導活動」，透過實務說明與互動宣導，強化居民防災意識，共同守護社區安全。

大林分隊將持續走入社區、校園及公共場所，加強鋰電池及各項消防安全宣導。圖：大林分隊提供

大林分隊指出，近年來，隨著智慧型手機、行動電源、電動自行車及各式3C產品普及，鋰電池已廣泛融入民眾日常生活。然而，鋰電池若因過度充電、碰撞擠壓、老化損壞或不當回收，極易引發過熱、起火甚至爆炸等危險情形，對居家及公共安全造成嚴重威脅。消防局指出，鋰電池相關火災案件逐年增加，正確使用與回收觀念已成為防火宣導的重要課題。

大林分隊表示，此次宣導活動由該分隊消防人員深入社區，向宜成花園廣場社區住戶說明鋰電池的特性與常見風險，並提醒民眾「3要5不」。「3要」即要選用認證產品，購買具經濟部標準檢驗局(BSMI)認證或原廠配件的電池與充電器；要通風環境充電，應在通風良好的室溫環境充電，遠離易燃物；要異常立即停止，電池若出現變形、膨脹、過熱、異味或漏夜，應立即拔除電源並停止使用。至於「5不」則是不要過充，充飽電後應盡速移除電源，建議電量維持在20%至80%之間；不要在無人、睡覺時充電，避免發生火災時無法及時反應；不要在床上、沙發上充，柔軟家具易蓄熱，增加起火風險；不要邊充邊玩，避免電池負荷過重導致異常升溫；不要重摔碰撞，鋰電池受擠壓、撞擊或刺穿易引發內部短路。

此外，宣導重點亦包含鋰電池的正確回收方式。消防人員特別提醒，廢棄鋰電池切勿與一般垃圾或資源回收物混合丟棄，以免在垃圾清運或壓縮過程中發生短路起火事故。回收前應使用膠帶將電池正負極包覆，並交由合格回收管道處理，以確保安全。若鋰電池不幸起火，可充電式的鋰電池大量的水是最好的滅火方式，可降低溫度並阻止熱失控擴散；不可充電式的鋰電池發生火災屬於D類火災，則需要使用專用金屬火災滅火器。

活動現場氣氛熱絡，社區居民踴躍提問，針對行動電源、電動工具電池及家用儲能設備的安全使用方式進行交流。消防人員也以實際案例說明鋰電池火災的成因與危害，讓民眾更能了解潛藏風險，提升防範意識。不少居民表示，透過此次宣導活動，對鋰電池的正確使用與回收有了更深入的認識，未來將更加留意居家用電及防火安全。

大林分隊長李安邦表示，防災工作需從日常生活做起，未來將持續走入社區、校園及公共場所，加強鋰電池及各項消防安全宣導，期盼透過不斷宣導與教育，讓防災觀念深植人心，共同打造安全、安心的居住環境。

