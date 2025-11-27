桃消大湳分隊攜手賣場舉辦演練 強化火災應變流程

桃園市消防局第一救災救護大隊於八德區「置地生活廣場—台灣迪卡儂有限公司八德營業所」舉行兵棋推演。圖：大湳分隊提供

桃園市消防局第一救災救護大隊今(27)日上午9時於八德區「置地生活廣場—台灣迪卡儂有限公司八德營業所」舉行兵棋推演，模擬賣場發生火災時應變作為與搶救流程，並強化場所間共同自衛消防編組能力。

透過演練模擬賣場發生火災時應變作為與搶救流程，並強化場所間共同自衛消防編組能力。圖：大湳分隊提供

大湳分隊表示，今日演練情境是針對該場所的危險因子，設定為倉庫進貨區因不明原因起火，且有大量物品延燒情形，並伴隨人員受困。業者立即啟動自衛消防編組並與回報置地生活廣場聯合管理中心，共同進行初期滅火、人員疏散、通報消防局。消防局獲報後立即出動人車前往現場，進行安全警戒區劃設、搶救災害。

兵棋推演是災害防救的重要一環，場所的初期應變能力尤其重要。圖：大湳分隊提供

大湳分隊提到，除了消防車、雲梯車外參與演練，特別運用無人機進行空拍檢視，能有效查看大面積場所火勢延燒情形；也出動由遠端操作的「消防機器人」，具備穿越高溫與濃煙環境能力，負責進入高風險區域執行滅火、防護任務。另外，這次演練也加入八德區公所災害應變，必要時啟動災民疏散及收容安置作業，並請里長辦公室廣播提醒下風緊閉門窗，預防性防止濃煙危害。

確保相關人員熟悉處置流程，達到「防範於未然」的效果、守護市民生命財產安全。圖：大湳分隊提供

大湳分隊長吳寧全表示，兵棋推演是災害防救的重要一環，場所的初期應變能力尤其重要。此次選在迪卡儂有限公司八德營業所進行演練，可增進商場、賣場在面對災害時，提升共同自衛消防編組，提升防災、減災效能。

第一大隊長賴志忠也表示，迪卡儂八德營業所設立於八德區置地生活廣場腹地內，是一家在全球生產和銷售體育用品的知名企業，更深知消防安全的重要性。因此迪卡儂公司與置地生活廣場共管透過自衛消防編組演練，檢視商場火災發生時的應變流程與橫向資訊傳遞能力，可確保相關人員熟悉處置流程，達到「防範於未然」的效果、守護市民生命財產安全。

