桃消大湳分隊獲捐贈「高頂救護車」 為守護市民生命安全注入新動能

熱心公益的民眾陳義光捐贈一部德國福斯最新款高頂救護車予桃園市消防局大湳分隊。(圖/大湳分隊提供)

記者黃雅蘭

熱心公益的民眾陳義光於今（18）日捐贈一部德國福斯最新款高頂救護車予桃園市消防局大湳分隊，今日上午舉行捐贈典禮，由第一救災救護大隊副大隊長陳宏銓代表受贈並致贈感謝狀，表彰陳義光善行義舉。

大湳分隊表示，陳義光平時好善樂施，看見消防人員默默付出、穿梭於大街小巷，期許自己能為地方貢獻一己之力，也希望能在民眾危急時，能夠即時給予幫助，為八德區居民福祉盡一份心力。

第一救災救護大隊副大隊長陳宏銓代表受贈並致贈感謝狀，表彰陳義光善行義舉。(圖/大湳分隊提供)

大湳分隊介紹，此次獲捐贈救護車型為德國福斯最新款，並配置多項救護輔助裝備器材，如電擊器、三合一攜帶式氧氣組、履帶式搬運椅、抽氣式固定護木等，皆為執行緊急救護勤務的重要輔具；新式外觀如車頭鏡像119字樣，可讓前方車輛第一時間察覺，進而禮讓救護車；另車身的巴騰堡格紋設計，在一般車燈照射下，能維持視線500公尺內清晰可見的高辨識度，確保救護人員執行緊急救護行車安全無虞、有效提升第一線急救效能。高頂救護車挑高的設計，提供更寬敞的空間，方便救護人員在車廂內移動及進行急救處置，提高急救效率。

陳宏銓指出，近三年來截至今(114)年10月，大湳分隊共執行逾1萬3231件救護案件，其中502件為到院前心肺功能停止個案，透過救護專業處置，成功讓53名患者恢復心跳，其中16人康復出院，展現卓越救護成效。此次受贈的高頂型救護車，不僅提升八德地區載運傷患就醫過程的品質與安全性，更能有效減輕救護人員執勤負擔，為守護市民生命安全注入新動能。

陳宏銓也期盼藉由此次捐贈達到「拋磚引玉」的效果，宣揚回饋社會及急公好義大善行，共同增進桃園市民的福祉，守護家園，讓愛心發揮最大效益，讓社會大眾更加重視到院前緊急救護服務品質。