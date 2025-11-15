桃消大竹分隊攜手龍德宮辦「龍德熱血祭」寓教於樂提升防災意識

桃園市政府消防局大竹分隊特別與蘆竹區龍德宮合作，在龍德宮廟埕舉辦「龍德熱血祭，消防來加持」活動。圖：讀者提供

為響應公益與加強民眾防火防災意識，桃園市政府消防局大竹分隊特別與蘆竹區龍德宮合作，於今(15)日上午在龍德宮廟埕舉辦「龍德熱血祭，消防來加持」活動，期望透過龍德宮公益園遊會活動，結合防範一氧化碳中毒宣導與體驗互動，讓民眾在熱血奉獻的同時，也能學習防災知識，打造安全的居家環境。

本次除龍德宮舉辦公益園遊會活動外，大竹分隊也精心規劃多項互動式防災宣導，包括「CO知多少」、「CPR+AED教學」及「CO彈彈樂」等寓教於樂的安全體驗，適合全家老少共同參與。針對冬季常見的「一氧化碳中毒」事故，現場設置熱水器安全宣導攤位，提醒民眾正確安裝與使用熱水器的重要性，一氧化碳無色無味，若熱水器安裝於密閉空間或通風不良處，極易導致中毒。活動現場透過模擬展示與互動問答，協助民眾了解預防重點：「保持通風、檢查排氣、選擇安全認證產品」，守護家人安全。

此外，消防人員也將於現場進行 CPR+AED 示範與操作教學，親身指導讓民眾學習如何於黃金救命時間正確施作心肺復甦術與操作自動體外心臟除顫器，提升黃金救援能力。除了防災學習，現場也安排了「趣味彈珠樂」、「兒童消防車拍照區」，使小朋友在遊戲與體驗中自然培養防火觀念，也更認識消防工作的價值與辛勞。

桃園市政府消防局大竹分隊呼籲，防災安全源自日常生活，期盼透過此次「龍德熱血祭，消防來加持」活動，讓民眾在公益助人的同時，也能學習實用防災知識，共同打造更安全、有愛的社區環境。

