桃消山峰分隊前進幼兒園宣導 為校園安全打下重要基礎

桃園市消防局山峰分隊於祥安幼兒園，結合學童生活情境辦理防火防災宣導活動。圖：山峰分隊提供

為落實防災教育向下扎根，讓安全觀念從小建立，桃園市消防局山峰分隊今(16)日於祥安幼兒園，結合學童生活情境辦理防火防災宣導活動，透過貼近幼兒理解方式的說明與實際演練，引導孩子認識火災危險、學習正確避難觀念，為校園安全打下重要基礎。

山峰分隊引導孩子認識火災危險、學習正確避難觀念，為校園安全打下重要基礎。圖：山峰分隊提供

山峰分隊表示，宣導過程中，消防員透過生動有趣的方式，向小朋友們講解基本的消防防災知識和技能，向學童說明火災的危險性、聽從老師指引避難的重要性，並強調「小火快逃、濃煙關門，是成功逃生的關鍵。」同時也介紹住宅用火災警報器的功能，讓孩子認識火災初期警示聲響，建立「聽到警報要快逃」的基本安全概念。

考量幼兒在災害發生時需成人協助引導，消防員亦與教職員共同檢視校園疏散動線，強化通報、避難與安撫流程，提升整體應變熟練度，確保在突發狀況下能迅速、有序地引導學童撤離至安全處所。

山峰分隊表示，「防災教育從小培養，透過實地演練與反覆學習，能讓孩子在日常中建立正確的防火與避難觀念，並將所學帶回家庭，促進家戶對居家防火的重視，共同打造更安全的生活環境，讓防災觀念從校園延伸至每一個家庭角落。」

