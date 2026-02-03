桃消平鎮分隊前進家樂福平鎮店 火警演練逼真登場

桃園市消防局山峰分隊結合家樂福平鎮店，舉辦大規模「春節期間加強火災搶救演練」。圖：山峰分隊提供

農曆春節將至，為確保民眾採買年貨的購物安全，桃園市消防局山峰分隊於今(3)日上午，結合家樂福平鎮店，舉辦大規模「春節期間加強火災搶救演練」。模擬大型賣場於人潮眾多、用電負載增加情形下發生火警，透過實兵實地演練，強化消防人員對賣場環境的熟悉度及緊急應變能力，展現守護市民平安過好年的決心。

透過實兵實地演練，強化消防人員對賣場環境的熟悉度及緊急應變能力，展現守護市民平安過好年的決心。圖：山峰分隊提供

山峰分隊表示，演練情境設定為賣場家電區疑似電線走火，引燃周邊貨物，濃煙迅速瀰漫，觸動警報系統，賣場立即啟動通報機制，通報119請求支援。消防人員受理後迅速出勤，抵達現場後佈署水線進行搶救，並同步執行人員疏散及現場安全管制作業，整體過程逼真確實。

山峰分隊表示，大型賣場於年節期間人潮密集，一旦發生災害，極易引發恐慌並造成傷亡。透過此次演練，不僅可提升消防人員對賣場動線、設備配置及搶救重點的掌握度，也提醒業者平時應定期檢修消防安全設備，確保各項防火設施功能正常，將民眾安全列為首要考量。

最後，山峰分隊呼籲，民眾於春節期間出入大型公共場所時，應先留意「逃生避難路線圖」及「安全門」位置，若遇火警狀況切勿驚慌，應配合現場人員指引，依序疏散避難，共同度過一個平安的春節假期。

