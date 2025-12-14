桃消平鎮分隊強化車禍救援訓練 以安全為優先考量

平鎮分隊規劃辦理兩梯次車禍救援教育訓練。圖：平鎮分隊提供

桃園市消防局第四大隊平鎮分隊轄區含括66快速道路東側路段，因所轄路段為高架橋設計且來往車速快，加上重型機車與汽車爭道，一旦發生交通事故常為複雜性且傷勢嚴重的災害，因此消防局將平鎮分隊編列為「中型救援分隊」，配置相應救援裝備器材以因應各種車禍事故緊急救援。為強化消防人員面對各種車禍事故的應變處置能力，平鎮分隊於今(14)日在平鎮區「北區實業社」車輛報廢場，利用假日時間規劃辦理兩梯次車禍救援教育訓練，訓練對象為平鎮分隊現職消防及義消人員，當事故發生且救援能量有限時，義消人員即是最佳的救援夥伴，能於第一時間趕至現場馳援，共同協助將患者脫困送醫。

平鎮分隊現職消防及義消人員參與訓練。圖：平鎮分隊提供

平鎮分隊指出，現今車輛廠牌、種類繁多，車體結構與材料迥異，車禍事故型態複雜，如正位壓困、側面翻覆、全面翻覆、多車輛堆疊、追撞擠壓以及墜落邊坡等，救援方式也截然不同，面對複雜的事故型態，消防局除了逐年採購相應救援裝備器材供各外勤分隊使用外，同時也編定了車輛救援訓練教材供第一線消防人員平時訓練使用，內容包括現場危害評估與管理、建立作業區域、車輛穩固與斷電、接近患者並維持其生命徵象、創造適當空間、脫困傷患及現場復原等七大流程，另外電動車輛逐年增加，面對電動車救援還須考慮高壓電線路分布走向及電池遭破壞後隨之而來的激烈燃燒反應。

平鎮分隊長黃嘉男表示，理論與實務相結合就是「經驗」，面對坊間各車廠不斷出新的車系，其設計結構與材料的複雜性也隨之增加，唯有透過不斷地研究、學習及訓練，才能通盤了解各種車輛的特性，在危急時刻迅速找到車體的弱點與危險處，如電動車高壓電線路、電池組以及Airbag與安全帶的小壓力鋼瓶等，予以進行結構弱化及避開，不僅能快速搶救民眾於危難，也能讓消防人員避免危險受傷。面對複雜的災害，優先要以救援者與被救者的「安全」為考量，有良好的管理做後盾，配合相應的裝配器材，依SOP流程逐步救援，不僅能把傷害降至最低，更能快速且圓滿的達成任務。

