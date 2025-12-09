桃消平鎮、大溪分隊攜手舉辦講習 提升各場所業者防火管理

平鎮及大溪分隊舉辦「114年防火管理人講習及意見交流會」。圖：第四大隊提供

回顧今(114)年國內發生的重大火災事故，包含2月13日台中新光三越氣爆事故、7月14日高雄三元能源科技廠大火及9月9日高雄興達電廠天然氣洩漏引發火災等，細究該等事故原因，可發現若透過落實平時場所防火管理及災時即時緊急應變，降低事故發生的機會或減少人員財產的損失。桃園市消防局第四大隊平鎮及大溪分隊故於今(9)日上午舉辦「114年防火管理人講習及意見交流會」，透過國內外火災案例檢討及現行法規最新修正內容說明，期全面提升平鎮區及大溪區各場所業者對於場內防火管理、火災應變能力及法規知能。

廣告 廣告

此次講習著重兩大核心主題，包含「防火管理機制與法規新制」及「災時緊急應變-自衛消防編組實際運作」。圖：第四大隊提供

第四大隊指出，此次講習著重兩大核心主題，包含「防火管理機制與法規新制」及「災時緊急應變-自衛消防編組實際運作」。講習中以台北錢櫃火災、新光三越氣爆與香港宏福苑大火等案例說明以下防火管理重點事項，強調自今年6月1日起，未依消防防護計畫執行防火管理上必要業務，將處管理權權人2萬以下30萬元以下罰鍰。根據法規，場所內消防安全設備應定期自主維護並合格申報；平時應進行廠內用火用電管理，並每半年落實自衛消防編組訓練；施工前務必提報施工中消防防護計畫，並依計畫內容辦理。

災時應變機制確實啟動及運作，才能為公共安全構築起更堅實的防線。圖：第四大隊提供

災時自衛消防編組機制的啟動，亦是防火管理業務的一環。第四大隊表示，此次講習也規劃分站操作練習，針對火災應變流程中的關鍵環節：通報班、滅火班與避難引導班等三大功能組別，進行實際操作電話報案、受信總機判讀及操作、使用室內消防栓滅火情境模擬、避難引導及如何初步簡易救助或搬運傷患。

平鎮分隊長黃嘉男表示，透過此次講習與座談，建立業者與消防單位間的交流平台，除了推行政府政策，也可了解企業在實務上所遇到的問題。大溪分隊長劉晏汝則認為，有效的防災並非僅限完善硬體設備，更仰賴於人員在緊急狀況下，災時應變機制確實啟動及運作，才能為公共安全構築起更堅實的防線。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

遭菲律賓停止輸入豬肉 台灣力拚重返非疫區「農業部揭時程」

改善痛經與經前症候群 恩主公醫院：可從中醫調理與生活習慣著手