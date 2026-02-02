桃消強化春節安檢，提升賣場公共安全。





桃園市政府消防局第一救災救護大隊2日上午9時於八德區「置地生活廣場」執行消防安全設備抽檢，藉此檢視公共場所消防安全設備維護狀態，以確保民眾平新春出遊平安。

隨著農曆春節將至，餐廳、百貨商場、大型賣場人潮預期大幅增加，第一救災救護大隊特別針對新春民眾出遊熱點進行各項消防安全設備檢查。

本次消防安全設備檢查項目包含賣場內部滅火器、自動撒水設備、泡沫滅火設備、室內消防栓設備、火警廣播設備及排煙設備等，分別進行外觀及性能檢查，並且前往賣場內部的防災中心檢查各項消防設備主機及防災中心運行情形。

置地廣場店長洪詩喬表示，商場的消防安全設備皆有依法進行檢修申報，另外也定期辦理員工自衛消防編組訓練來強化應變能力，此外也感謝消防人員在春節假期前來共同檢視商場安全，讓市民朋友們在春節期間能有一個安心舒適的購物環境。

第一大隊大隊長賴志忠強調，商場及賣場火災預防首重消防安全設備的正常運作，呼籲各場所應依規定落實消防安全設備檢修與員工編組演練。此外，營業場所內的逃生梯間必須保持淨空，避免阻礙逃生動線。消防局也將於春節前持續加強公共場所消防安全檢查，並強化救災能量，期盼讓市民安心過好年。

