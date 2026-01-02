桃消復旦分隊響應消防節防火週 入校宣導防災觀念

復旦分隊於119消防節防火週期間，前往轄內國中小學辦理防範電氣火災宣導活動。圖：復旦分隊提供

為提升學童用電安全意識，並將防火防災觀念由校園延伸至家庭生活，桃園市消防局復旦分隊於119消防節防火週期間，前往轄內國中小學辦理防範電氣火災宣導活動，向師生宣導正確用電觀念，降低電氣火災發生風險。

復旦分隊指出，電氣火災常因用電超過負載、電線綑綁或折損、插頭潮濕或污損，以及使用未具安全標章之電器等原因所引發，尤其插座若長時間放置導致氧化和不當使用延長線，極易因用電過熱而釀成火災事故；為強化師生用電安全相關意識，此次宣導以防範電氣火災「五不一沒有」為宣導重點，提醒養成正確的用電習慣，宣導活動透過實際案例圖片說明、互動問答及情境教學等方式，引導學童辨識日常生活中常見的用電風險，讓防火觀念更貼近日常。

此外，活動中特別設計「家電健檢任務」，鼓勵學童返家後主動協助檢查家中延長線及電器使用情形，提醒家人共同落實用電安全原則，發揮「小手拉大手」的宣導效果，使防火意識由校園延伸至家庭與社區，全面提升防災能量。

復旦分隊表示，未來將持續推動校園防火宣導工作，落實「預防勝於搶救」的核心理念，並結合學校、鄰里及社區資源，攜手打造安全與安心的生活環境。

