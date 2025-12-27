桃消復興分隊辦理聖誕市集 親子闖關扎根原鄉防災力

桃消復興分隊用聖誕市集教防災。圖：讀者提供

為提升部落防災意識，桃園市政府消防局第四大隊復興分隊於昨(26)日17時30分結合復興區公所年度歲末聯歡晚會，在復興區羅浮溫泉前廣場辦理「原鄉歲末消防聖誕市集親子防災宣導」宣導活動。希望透過歲末團聚聖誕活動以寓教於樂方式，讓原鄉部落孩童實地學習防火、防災知識，並提升自保能力。

桃消復興分隊用聖誕市集教防災。圖：讀者提供

復興區面積占桃園市三分之一，居民有2/3為泰雅族原住民，以信奉基督教與天主教為主，藉由原鄉聖誕市集，復興消防分隊規劃日常生活防火防災避難知識、防範CO中毒、CPR基本救命術等6大宣導站，原鄉孩童索取活動闖關卡後即可前往探索體驗各項防災互動遊戲，此次活動設計別出心裁，特別設計泰雅營火祭典舞蹈與學童同樂，在傳承技藝同時，結合學習自救滅火「停、躺、滾」，在趣味互動中操作應變作為，並在完成「停糖滾葫蘆」宣導站後，獲得現做糖葫蘆乙支；此外學童可透過各市集站點獲得獎勵，如煙流模型屋了解火災逃生知識，並以夜市套圈圈博得屬於自己的特殊獎勵；於「防災一把抓」宣導站獲得每人一個防災避難包，快速抓取散落地毯上的緊急物資；最讓人耳目一新的是孩童穿上救護服裝化身小小緊急救護技術員，對現場安妮實施準確CPR與AED處置，並可在處置完成過關後，獲得限量縮小版之萬代AED可操作模型，讓孩童把各公共場所AED的模樣印烙在腦海中，有助於危急時刻快速取得AED，成為緊急現場重要的急救小幫手；最後，當孩童完成聖誕市集所有闖關任務後，將獲得消防扭蛋機抽獎機會，有機會獲得限量LEGO消防樂高積木，讓孩子從歡樂中沉浸在防災知識的學海中，讓防災意識從小深根發芽，期望這一點一滴扎實的防災技能訓練，能讓孩童成長為守護部落的參天大樹。

消防員與現場民眾合影。圖：讀者提供

消防局第四大隊大隊長陳莉婷表示，復興區是桃園唯一的山地原住民區，藉由此次消防聖誕市集宣導活動，以活潑生動有趣的宣導方式，注入消防宣導活水，讓原鄉學童防災種子深根發芽，希望這些幼苗未來能成為推進原鄉部落安全韌性的防災尖兵，也冀望每位孩童與家長要成為家庭防災的推動者，將「防災知識」帶入家庭，讓部落防災能傳遞到每個角落，提升原鄉部落安全。

