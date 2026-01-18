桃消第二大隊、義消闖關活動中壢登場 提升親子防範一氧化碳中毒觀念

桃園市消防局與桃園市義勇消防總隊在中壢銀河廣場及中壢SOGO百貨舉辦「115年度防範CO中毒親子闖關活動」。圖：第二大隊提供

隨著寒冬季節來臨，民眾使用燃氣熱水器及暖爐頻率大幅提升，為強化民眾對「隱形殺手」一氧化碳的警戒，桃園市消防局與桃園市義勇消防總隊於昨（17）日下午2時，在中壢銀河廣場及中壢SOGO百貨舉辦「115年度防範CO中毒親子闖關活動」，盼透過親子互動、寓教於樂的方式，將防災觀念深植鄰里。

透過親子互動、寓教於樂的方式，將防災觀念深植鄰里。圖：第二大隊提供

第二大對介紹，此次活動由璞育幼兒園小朋友的精采舞蹈拉開序幕，活潑氣氛吸引大批家長與市民駐足，現場除設有攤位宣導防範一氧化碳、 居家用火用電及春節爆竹煙火使用等安全注意事項，並進行CO有獎徵答，傳遞使用瓦斯熱水器時，切勿於浴室或密閉室內空間長時間運作並需「保持通風」與應選購合格設備及「定期檢修」等核心觀念外，更精心策劃五大體驗關卡，首先是「防災機智疊疊樂」，透過遊戲強化災害防救策略；「超濃煙霧大冒險」，模擬火場視線受阻情況；「地牛翻身震撼體驗」，感受強震並學習正確避難動作；「消防瞄子手實戰區」，實際操作消防設備；「小小消防英雄換裝秀」，讓孩童體驗消防員辛勞並學習裝備知識。民眾完成所有關卡集章後，即可兌換精美宣導品，參與熱度高昂。

廣告 廣告

宣導活動旨在提升市民的危機意識，學會在緊急時刻爭取寶貴的黃金救援時間，確保生命財產安全。圖：第二大隊提供

桃園市義勇消防總隊長邱奕勝出席活動時強調，一氧化碳為無色無味，當燃氣熱水器通風不良造成燃燒不完全時，往往在不知不覺中威脅生命安全。他指出，此次宣導活動旨在提升市民的危機意識，學會在緊急時刻爭取寶貴的黃金救援時間，確保生命財產安全。

第二大隊長簡慈彥特別提醒，若民眾在使用燃氣器具時出現頭暈、胸悶、噁心等症狀，應立即停止使用，並迅速開窗、移至通風處就醫。此外，為鼓勵市民改善居住安全，針對具備一氧化碳中毒潛勢的住戶，消防局提供熱水器遷移或更換補助，有需求之市民朋友，歡迎親洽當地消防分隊諮詢，共同落實「防範CO、平安過冬」。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

破案了！桃園女疑燒垃圾引發和平路住宅大火 涉縱火遭逮捕

桃園住發處包租代管計畫媒合愛心房東與政策戶 估5000戶可受惠