桃消茄苳分隊攜手八德教養院 萬聖節活動溫馨登場
為讓院生走入社區、感受節慶氣氛，八德教養院院生們今（30）日下午在老師陪同下，到桃園市消防局茄苳分隊進行萬聖節踩點活動。消防人員熱情接待，帶領大家參觀分隊環境與消防車輛，現場互動氣氛愉快，院生們看見真正的救災裝備與車輛，都露出開心的表情，紛紛拍照留念。
茄苳分隊長趙威濂表示，消防隊平常多是出現在民眾需要的時候，能在節日裡用比較輕鬆的方式和孩子們見面，是很難得的交流機會；也希望透過這樣的踩點活動，讓院生更熟悉消防隊，知道社區裡一直有人在守護大家。而這次活動讓分隊人員也能一起感受到萬聖節的歡樂氣氛，同樣是一個溫馨又難得的節日體驗。
八德教養院表示，院生平時接觸到的生活場域比較固定，能夠實際走到消防隊、看到真實的車輛與人員，是非常新鮮、也很有記憶點的一堂「社區體驗課」。院方感謝茄苳分隊特別以友善的方式接待，包含放慢講解速度、配合拍照、團體進出都有隊員在旁協助，讓老師能安心陪同，活動過程圓滿順利。
更多桃園電子報報導：
其他人也在看
慈大生物醫學科技學院舉辦院士級國際研討會
十月底，慈濟大學生物醫學科技學院舉辦「藥物開發的黃金時代：離子通道...TCnews慈善新聞網 ・ 22 小時前
導覽還有2梯次 新北濕地藝術季種籽之旅展至11/4
【民眾新聞葉柏成新北報導】「2025 新北濕地藝術季—種籽之旅」展期進入最後倒數，至11月4日。新北市高灘處於 […]民眾日報 ・ 18 小時前
「死轉手」躲查緝! 人頭帳戶簿卡藏草叢、交通錐
中部中心／ 吳璽璸 台中報導刑事局中打警方，查獲以張姓男子為首的詐騙水房，與境外詐團合作，為躲避查緝，一改以往的面交方式，全都以不碰面接觸的「死轉手」方式，將人頭帳戶存摺與提款卡，放到祕密指定地點，再交付給車手前往取款。至少26人受害，檢警逮捕12人到案。民視 ・ 18 小時前
北院審理京華城案 勘驗黃景茂偵訊光碟
（中央社記者林長順台北30日電）台北地方法院審理京華城案，今天上午傳喚前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇，並傳喚應曉薇顧問吳順民作證，下午勘驗前北市都發局長黃景茂偵訊光碟。中央社 ・ 18 小時前
人權保障更進一步！ 法務部闡明：精神障礙、心智缺陷不得判死刑
即時中心／高睿鴻報導台灣近年越來越重視人權保障，同時也盡量滿足憲法法庭裁決、以及社會對嚴懲暴力犯罪之期待，行政院會今（30）日通過由法務部擬具的《刑法》部分條文修正草案、《刑法施行法》第7條之2、第7條之3、第7條之4修正草案、以及《監獄行刑法》修正草案，將函請司法院會併同函請立法院審議。法務部說明，此次修法內容共有6大重點，包括被告若有精神障礙或心智缺陷，未來不得科處死刑，兼顧人權與程序正義。民視 ・ 18 小時前
三地創辦人鍾嘉村涉案更裁羈押 抗告遭駁回定讞
（中央社記者洪學廣高雄30日電）三地集團與開陽能源合作開發屏鵝公路太陽光電案，檢調發現三地創辦人鍾嘉村涉違證交法等罪，原獲2000萬元交保，高雄地院更裁羈押。鍾嘉村提抗告，遭高雄高分院駁回定讞。中央社 ・ 18 小時前
乾哥「求愛不成」砍殺彩券行女店員：我絕對要你死 台南莽男下場曝光
台南一名50多歲陳姓貨車司機，疑愛慕彩券行于姓女店員遭拒，竟持美工刀殺害于女未遂，犯案後逃逸焚車，卻不慎燒傷自己並跌落山溝重傷被捕。台南地方法院審理後，依殺人未遂罪判陳男10年徒刑，另恐嚇危害安全3罪合併執行8月。全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
高雄男酒駕拒測！嗆警友會成員遭打臉 遭重罰18萬
[Newtalk新聞] 高雄市苓雅區今日發生一起酒駕拒測事件，一名62歲吳姓男子駕車由於行車方向不穩遭民眾檢舉，員警獲報將吳姓男子攔下後發現對方全身酒氣，拒絕酒測並自稱為「警友會」成員，甚至嗆員警「要把你調到六龜分局」，不過員警仍開出18萬元罰鍰。 苓雅分局指出，今日凌晨接獲民眾報案，指出在成功二路與新光路口有自小客車行駛不穩，員警到場後攔停檢查，發現吳姓男駕駛全身散發酒氣且拒絕酒測，警方要求進行酒測時，吳男多次以「要抽根菸」為由拖延，態度消極不配合。 酒測過程中，吳姓男駕駛更自稱為「警友會」成員，甚至嗆員警：「小屁孩，要把你調到六龜分局。」隨後員警當場扣車並帶回派出所偵辦，後續深入調查，發現吳男根本就不是警友會成員。 警方指出，吳姓男駕駛不依規定使用燈光，違反道路交通管理處罰條例第42條，處1200至3600元罰鍰；拒絕酒測行為違反同法第35條，處18萬元罰鍰、吊銷駕駛執照、吊扣牌照2年並扣繳牌照，轎車當場移置保管。查看原文更多Newtalk新聞報導彰化90年爌肉飯最後一鍋今日秒殺！老店改用雞肉推新品渡難關基隆隧道驚現「人形鬼影」嚇壞民眾！3人拍萬聖節影片 下場慘了新頭殼 ・ 17 小時前
公車爆胎撞路邊保時捷！「半邊全毀」司機傻了 維修費恐逾50萬
日前台北市內湖區有公車爆胎，結果車輛失控往右偏移，撞上停車格內2台汽車，但好巧不巧，其中一部竟然是新車價450萬的保時捷，司機員下車看到這情形簡直冷汗直流。汽修達人表示車門被刮破大洞，整扇都必須換掉，維修費恐怕高達50萬。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
台中廚餘車駕駛慘了！桶身竟未加蓋「沿路狂灑」 警方出手開罰
即時中心／黃于庭報導台中梧棲爆發非洲豬瘟，全國豬隻從22日起禁運、禁宰5天，且暫停廚餘養豬，行政院長卓榮泰26日宣布，為了從嚴防疫，因此禁令延長再10天，全台各縣市均嚴陣以待。然而，近日卻有民眾直擊，台中1輛廚餘回收車行駛途中未覆蓋桶蓋，導致廚餘疑似「邊開邊灑」。對此，警方獲報後隨即展開調查，並聯手環保局開罰該駕駛。民視 ・ 18 小時前
危險！2遊客闖阿里山眠月線鐵道 每人最重罰5萬
不少遊客到阿里山遊玩，但是可要注意，別違規行走在鐵道上，阿里山林業鐵路及文化資產管理處協同警方，今(30)日上午執行取締，結果在阿里山鐵路眠月線1.85公里處，發現兩名遊客，違規走在鐵道上，每個人將依...華視 ・ 13 小時前
男嬰剛出生被丟潭子一處大排 外籍移工生母涉案
中部中心 / 中部綜合報導台中潭子區一處大排，今天有民眾發現一名男嬰遭人丟棄，趕緊通報警消人員到場。消防人員到場後，將男嬰從大排抱起，但已經沒了心跳，也發現男嬰身上有臍帶，研判嬰兒剛出生不久。轄區警方調閱監視器，發現是一名女移工凌晨所為，已將男嬰生母帶回，釐清動機。男嬰被發現的大排溝渠旁的水泥護欄 印有菩薩兩字。（圖／民視新聞）消防人員架著梯子，抱起被丟棄的男嬰，還用棉被裹著，但男嬰已經失去呼吸心跳，台中潭子區這處大排內，被民眾發現一名小男嬰遭到棄置，發現處的水泥護欄，還寫著"菩薩"兩個字！警方調閱監視器發現 涉案生母為菲律賓籍女移工。（圖／民視新聞）目擊者說，小男嬰被抱起時，身體還是紅潤的，但臍帶還沒斷。警方也是靠著蛛絲馬跡，研判小男嬰應該剛出生不久就被丟棄。事發大排深度約2米深，水流緩，警方循線調閱監視器追查，發現大排旁就是科技公司的女生宿舍，住著大批來台工作的女移工，因此範圍再縮小，追出國籍為菲律賓的生母涉案，凌晨4時多，摸黑把孩子丟了。溝渠大排出現男嬰遭到遺棄，讓附近民眾議論紛紛，警方先讓女移工到醫院就診檢查。由於嬰兒是生前落水或是死後落水？關乎男嬰母親，所犯的是殺人罪還是遺棄屍體罪，檢方將對嬰兒解剖，釐清確切死因。原文出處：台中潭子溝渠大排驚見男嬰臍帶未斷 抱起時已無呼吸心跳 更多民視新聞報導嘉義六腳鄉「圍牆旁驚見嬰屍」 印尼女移工疑產子棄嬰後消失無蹤嘉義六腳鄉發現女嬰屍! 疑印尼看護移工生產後遺棄最新！一男子於三立電視台外「抱瓦斯桶」！ 情緒激動揚言自焚民視影音 ・ 1 天前
北投知名社區有"惡鄰" ! 砸門又製造噪音
社會中心／莊立誠 黃啓豪 台北報導台北市北投某知名社區，一名林姓男子被控訴，半夜放音樂擾鄰，鄰居受不了報警處理，男子心生不滿，竟拿鐵棒砸毀鄰居大門。其實，他早就是社區頭痛人物，鄰居忍無可忍，希望相關單位和管委會能協助處理。披頭散髮的男子，在走廊上大吼大叫，手上還拿著鐵棒，對著鄰居大門，一頓猛砸。警消人員到場後，只見他情緒還是相當激動，當場被壓制在地。民視記者莊立誠﹔「當時這名男子，半夜不睡覺，跑去敲擊鄰居的家門，讓他們實在不堪其擾。」鄰居表示，跟我同一棟，每次都被他嚇到，沒辦法因為我們都聽到聲音，他有時候在一樓，不知道敲什麼東西，很大聲不知道是跟誰吵架，聲音太大了我們都嚇死了。還有人說，管委會曾經幾個月前，有討論過這問題，但是因為惡鄰居法，跟那個法規，好像沒辦法說，直接叫他強制遷移。北投某社區傳惡鄰，半夜敲打鄰居家門。（圖／民視新聞）事發就在台北市北投區，一名41歲的林姓男子，1年前搬進靠近磺溪的知名社區後，經常大聲播放音樂，鄰居報警後，沒想到這名男子的行為，更是變本加厲。今年6月，林姓男子情緒失控，他懷疑是隔壁鄰居報警，竟持鐵棒瘋狂敲打鄰居住家大門，甚至將門鎖砸毀，嚴重影響社區安寧。北投警分局永明派出所巡佐李俊達表示，接獲民眾報案，指稱遭隔壁鄰居，持不明器械敲擊毀損住家大門，本分局獲報後，立即派員至現場處理，另所涉毀損恐嚇等刑案部分，業以函送士林地檢署偵辦。北投某社區傳惡鄰，半夜敲打鄰居家門。（圖／民視新聞）男子的行為，讓鄰居們心生畏懼，警方後續依毀損、恐嚇等罪嫌，將他移送法辦。原文出處：北投知名社區有「惡鄰」！ 砸門又製造噪音 更多民視新聞報導台中沙鹿住宅大火8人送醫 延燒隔壁棟6人一度受困連假「猛被開4張違停」超過一咪咪就出局！慘烈罰單地獄路段曝光又砸！ 蒙面雙煞暗夜砸車 車主氣炸:第四次了民視影音 ・ 1 天前
關子嶺溫泉美食節假日市集還有2天 闖關遊戲、限量好禮、好康
記者翁聖權／白河報導 二０二五台南關子嶺溫泉美食節在嶺頂公園的「祭典市集」本周還有兩…中華日報 ・ 14 小時前
首例！蝦皮智取店收銀機台被拆 2嫌搬上貨車偷走｜#鏡新聞
許多民眾會報無人看管的智取店取包裹，但是新竹縣一間智取店，8月時收銀機台卻不翼而飛，警方接獲通報調閱監視器發現是有兩名男子開來貨車，把收銀機台給載走，並載到海邊撬開取走現金，警方六天之後陸續抓到兩名嫌犯。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
新北耶誕城歡樂再升級 周邊散步地圖解鎖
「2025新北歡樂耶誕城」即將於11/14(五)熱鬧開城，周邊也悄悄裝飾上了璀璨絢麗的燈飾！今年新北歡樂耶誕城攜手紅遍全球的國際級人氣IP「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」，帶來全新歡樂體驗，將與來自國內外的遊客一起玩翻新北。來到新北歡樂耶誕城，除了必訪市民廣場、站前廣場、萬坪公園、府中廣場及板橋轉運站等主題燈區以及參與趣味的系列活動外，也別忘了順遊板橋在地知名景點及品嚐美食佳餚，為今年冬季留下最深刻難忘的新北回憶。板橋區擁有豐富的歷史底蘊與兼具文化創意的旅遊熱點，是結合人文與藝術的城市角落。在璀璨的新北歡樂耶誕城夜晚來臨之前，非常適合安排來趟周邊小旅遊，深入感受板橋的多元魅力，像是「板橋435藝文特區」四周環繞著廣闊綠地、噴泉水景及色彩繽紛的傘景裝置藝術，搭配定期舉辦的藝術展覽，是全家人共享探索樂趣的理想場所。另區域內還有「新北市濕地故事館」，展出與介紹大漢溪的整治，提供深度體驗的環境教育場域，傳遞溼地對生態環境的重要性，以及「台灣玩具博物館」，館藏上萬件玩具，串起各世代臺灣囝仔共同的童心記憶。周邊還有橫跨新北市板橋與新莊區的「新月橋」，是一座專台灣好新聞 ・ 16 小時前
大麻軟糖藏行李闖關！男子遭X光機揭穿 雙手上銬被逮
桃園機場再傳旅客闖關攜帶大麻軟糖入境！從美返台的男子將大麻軟糖藏於行李中，企圖偷渡毒品，被海關人員識破，當場依現行犯逮捕上銬。面對鐵證如山的化驗結果，該男子啞口無言。海巡署副隊長何烜丞表示，近期因應「非洲豬瘟」疫情，海關嚴加查緝下，藏匿行李中的違禁品無所遁形。我國去年查獲大麻高達「2493公斤」，實際吸食人口恐怕還有更多的黑數存在！TVBS新聞網 ・ 20 小時前
水退一個月災民創傷壓力才開始！ 夫妻倆不敢閉眼「輪流守夜…」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 馬太鞍堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，雖然洪水已經退去超過一個月，街道泥濘清除了，但災民心裡的創傷卻還在，門諾醫院壽豐分院啟動身心關懷，為災民送藥、諮商，就發現仍有人擔心睡得太沉，不敢吃安眠藥；還有名陳媽媽直呼「半夜根本睡不著，只能跟老公一人睡上半夜，一人睡下半夜，輪流顧著那片黑暗。」 陳媽媽回想那一夜的洪流，聲音仍在顫抖...匯流新聞網 ・ 1 天前
百歲人瑞數5749人創新高 最年長122歲也創紀錄
（中央社記者曾以寧台北29日電）今天是九九重陽節，衛生福利部社會及家庭署表示，今年全國百歲人瑞數再創新高，至8月29日共有5749人，最高壽者為122歲也創新高，金鎖片採購金額也達新台幣7699萬。中央社 ・ 1 天前
外籍貨輪走私冷凍肉.私菸 海巡獲報外海攔截
南部中心／綜合報導防堵非洲豬瘟疫情擴大，全台大作戰中！卻有一艘外籍雜貨輪載著整船的「冷凍肉品」準備進入高雄港，保三總隊、海巡署接獲線報後，在高雄西南方外海攔截成功，清點後共有133公噸來源不明的冷凍肉品，107萬包走私香菸，船上7人也被當場逮捕。外籍貨輪走私冷凍肉.私菸 海巡獲報外海攔截（圖／保三總隊刑警大隊提供）一箱箱物品從倉庫內被搬出，外頭還有刑警全程監控，就因為這都是從一艘外籍雜貨輪上被攔下的走私品。保三總隊刑警大隊大隊長張伊君表示本總隊近日接獲情資表示，將由外籍貨輪與我國海域進行不法走私行為，於10月24日清晨，在高雄港西南方的海域查獲該艘貨輪。警方和海巡人員將輪船帶返高雄港清點船上違禁物，共查獲5只貨櫃裝運133公噸冷凍肉類，包括豬、牛、雞肉，其中4櫃已經發臭。偵辦單位逮捕雜貨輪上的6名印尼籍船長和船員及1名王姓台灣籍男子。據查，這艘船9月間疑由馬來西亞海域航向台灣，由王姓男子涉嫌負責引導來台走私卸貨，但沒有任何報關及申請入港資料，肉品也來源不明，船上7人被依違反菸酒管理法及動物傳染病防制條例等罪嫌移送雄檢偵辦。外籍貨輪走私冷凍肉.私菸 海巡獲報外海攔截（圖／保三總隊刑警大隊提供）出動緝毒犬到場，發現不得了，裡頭竟然有大量來源不明的冷凍肉品，在台灣防堵非洲豬瘟擴散的非常時期，更是不能大意。保三總隊刑警大隊大隊長張伊君說，經登檢後發現該艘貨輪上，有大量的肉品以及香煙等，於是將該船以及人員帶回調查，經調查後發現該船上，總共有133噸的冷凍肉品，以及107萬包的香煙，市值逾4000萬元，肉品則有雞肉、豬肉、牛肉等等。消毒人員全副武裝登船，進行消毒作業，好在這回成功攔截133噸「不明肉品」，如果被成功闖關流入市面，後果恐怕難以想像。原文出處：非洲豬瘟非常時期！ 外籍貨輪走私133噸肉品外海攔截 更多民視新聞報導WOAH收到台灣非洲豬瘟疫情通報 說明恢復無疫條件不關心非洲豬瘟？台中市總機語音竟談購物節 議員砲轟盧秀燕防堵非洲豬瘟疫情！豬隻禁運宰令延長 巧之味、賣麵炎仔等名店暫停營業民視影音 ・ 21 小時前