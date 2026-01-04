桃消華勛分隊宣導住警器重要性 掌握「3字口訣」平安迎新年

桃園市消防局華勛分隊正式啟動「2026年防火週」系列宣導活動。圖：華勛分隊提供

為迎接「2026年防火週」，桃園市消防局華勛分隊於本(1)月1日起正式啟動系列宣導活動。首日的核心主題鎖定「居家安全守護神：住宅用火災警報器的安裝與養護」，除了持續推廣全戶整棟安裝，更大規模呼籲民眾檢視家中已安裝的住警器，強調「按、擦、換」三字口訣，即每月(19日)測試、定期保養、必要時更換，確保關鍵時刻能發揮預警功能。

華勛分隊呼籲民眾檢視家中已安裝的住警器。圖：華勛分隊提供

根據消防局統計，轄內住警器安裝率已達98%以上，成功在多起火警中發揮示警作用，讓民眾及早逃生。數據也顯示113年度住宅火災死亡案件發生時段以深夜0-3時致25人死亡最高，占死亡人數20.7%，顯見大部分死亡案件於凌晨、睡眠時段，當發現火災時，往往來不及做初期滅火及避難逃生行為。然而，消防人員在災後調查或居家訪視時發現，有民眾未安裝住宅用火災警報器或只安裝1只政府補助的住警器，更有部分住戶的住警器因電池沒電、灰塵堆積導致故障，甚至當初安裝位置錯誤，導致無法有效偵測濃煙。

華勛分隊長吳武融表示，「住警器就像家中的『保命符』，但它不是貼上去就一勞永逸。2026年防火週我們特別強調『維護保養』，一顆失效的住警器，給予的是虛假的安全感，這比沒裝更危險。」

華勛分隊提到，為了讓民眾易懂易記，2026年防火週提出住警器 「安、守、護」 三步驟口訣，「安」裝要全面，提倡「寢室、客廳、廚房、梯間」全面安裝。廚房應選用「定溫式（偵熱）」，其餘場所選用「光電式（偵煙）」，避免誤報； 「守」護要測試，養成「按、擦、換」的好習慣，每月19日「按」壓一次測試鈕，確認警報音響是否正常。定期「擦」拭偵測孔周圍灰塵，避免蜘蛛網或髒汙影響感應。當電池電力不足，通常會有短促嗶聲或閃爍燈號，或使用超過10 年，應立即更「換」電池或整顆機體；防「護」再升級， 鼓勵民眾將家中舊型單機更換為「連動型住警器」。一旦客廳偵測到火災，房間內的警報器也會同步大響，讓熟睡中的家人能爭取更多逃生時間。

為鼓勵民眾落實保養，於防火週住警器主題日，在華勛消防隊舉辦「住警器健檢站」活動。民眾可攜帶家中疑似故障或不知如何測試的住警器至現場，由專業消防人員協助檢測；參加健檢或完成「居家防火測驗」者，還有機會得到精美宣導品。華勛分隊呼籲，農曆春節將至，大掃除時別忘了抬頭看看天花板上的守護神，按一下測試鈕，給家人一份最安心的承諾。

