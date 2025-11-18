桃消迴龍分隊前進樂生醫院護理之家 舉辦火災搶救演練

迴龍分隊於衛生福利部樂生醫院附設護理之家舉辦火災搶救暨自衛消防編組演練。圖：迴龍分隊提供

為強化轄內護理機構防災能力，提升院方及員工對火災初期應變與避難疏散的熟悉度，桃園市消防局迴龍分隊今（18）日上午於衛生福利部樂生醫院附設護理之家舉辦火災搶救暨自衛消防編組演練，模擬火災狀況實際應變作為。

透過演練，確保護理之家能即時啟動自救應變機制，再由消防單位迅速投入搶救，共同守護避難弱者的生命安全。圖：迴龍分隊提供

迴龍分隊表示，此次演練情境模擬樂生醫院八樓的護理之家因地震導致燈具掉落，電線短路引燃棉被導致火災，員工發現後立即通報消防單位，並啟動自衛消防編組機制進行初期滅火與人員疏散，由於院內住民多為年長及行動不便者，平時每間病房內皆備妥運送用輪椅，可立即將患者帶往沒有火煙的安全區，採取「就地避難」策略，災時做好防火區劃可避免濃煙竄入以爭取救援時效。消防人員抵達後隨即向院方了解火勢狀況、平面格局及受困人數，立即執行水線佈署及人命搜救任務，接觸受困者後給予「共生面罩」保護其呼吸道，將其帶往醫療站，完成此次救援行動。

廣告 廣告

迴龍分隊長洪正諺說，護理之家及安養機構收容對象多屬避難弱者，透過與樂生醫院合作辦理演練，不僅讓員工熟悉火災通報、初期滅火與避難動線，同時強化各場所面對災害時的應變作為，防止憾事發生。未來將持續督導轄內各養護機構定期辦理防災演練，期盼在災害發生時，即時啟動自救應變機制，消防單位迅速投入搶救，共同守護避難弱者的生命安全。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

開南大學校長履新 郭鐘達提4大方向強化學校影響力

睽違6年！桃園慈護宮五朝圓醮慶典登場 答謝神恩為市民祈福