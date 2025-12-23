桃消迴龍分隊宣導活動寓教於樂「聖誕老人」現身傳授防災知識

迴龍分隊於今日與轄內南華幼兒園舉辦「聖誕消防小尖兵親子活動」。(圖/消防局提供)

記者陳儒賢

為落實防災教育向下紮根，強化幼童的居家安全與火場應變能力，桃園市消防局第一大隊迴龍分隊特於今（23）日，與轄內南華幼兒園舉辦「聖誕消防小尖兵親子活動」，活動過程熱烈且深具教育意義。

此次宣導活動迴龍分隊結合聖誕佳節，精心設計了多項主題，讓幼兒園小朋友們在歡樂的氣氛中，接觸居家安全防護概念；透過模擬情境，指導幼童實際體驗火場「低姿勢、快找出口」的避難原則，透過實際且有趣的操作，提升幼童對災害應變能力，遇到危險狀況，應即時告訴大人並撥打119報案求助，活動另安排「小小消防衣體驗」，讓孩子們親自換上迷你版消防衣，化身英勇的消防小尖兵，擺出帥氣姿勢合影，對消防工作有更深刻的認識，活動壓軸由同仁裝扮成聖誕老人發佈防災知識問答，將原本教條式的宣導內容變得活潑且生動，並給予所有參與活動的小朋友帶來驚喜禮物，使學習過程充滿歡樂。

孩子們親自換上迷你版消防衣，化身英勇的消防小尖兵。(圖/消防局提供)

迴龍分隊長洪正諺表示，此次活動與南華幼兒園孩童一同歡慶聖誕，透過寓教於樂的方式，使幼童願意分享喜悅也能引起家長重視，從小建立正確的防災觀念，提升對於災害應變的認知，未來將持續深入學校、社區，讓防災教育從小紮根，普及至每個家庭。