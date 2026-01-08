桃消迴龍分隊模擬工廠火災 「無線電機動中轉設備」提升救災效率

桃園市消防局第一大隊迴龍分隊在瑞興工業股份有限公司辦理「兵棋推演暨組合訓練」。圖：迴龍分隊提供

為強化工廠員工在火災等複合式災害來臨時的應變能力，並確保消防人員能第一時間掌握現場狀況，桃園市消防局第一大隊迴龍分隊於今（8）日在瑞興工業股份有限公司辦理「兵棋推演暨組合訓練」。此次演練聚焦於多單位協同作業與戰術運用，科技裝備整合運用，發揮整體救災功能，將災害損失降至最低。

此次演練聚焦於多單位協同作業與戰術運用，科技裝備整合運用，發揮整體救災功能，將災害損失降至最低。圖：迴龍分隊提供

迴龍分隊表示，瑞興工業作為亞洲最具規模的塑膠食品容器生產廠之一，廠區包含地下室及地上四層結構，內部設有工廠、辦公室及成品區，腹地寬廣容易造成無線電死角；此次演練模擬火警狀況為一樓成品區電氣設備突然過熱起火，並迅速引燃倉庫內可燃物，現場產生大量濃煙，員工發現後立即啟動自衛消防編組，並通報消防人員受困及待救情形。消防隊抵達現場後，快速與廠方人員交接資訊並分組展開搜救，演練項目包括「廠區災情通報」、「啟動自衛消防編組」、「救災必要資訊取得」、「消防戰術運用」、「雲梯車救援」、「消防機器人」、「無線電機動中轉設備」等項目，演練現場並結合大隊幕僚使用空拍機將現場火勢及濃煙狀況畫面傳至管制站，更能確保救災人員安全。

透過經常性演練強化員工應變能力，可增進各場所面對災害應變能力。圖：迴龍分隊提供

由於工廠火警不同於一般住宅，內部構造複雜性與危險性較高，除了需要專業的救災技能，更落實消防法第21-1條與第21-2條規範，業者平時要備妥場所平面配置圖、危險物品位置、搶救必要等資訊，一旦發生災害，能第一時間提供給消防單位並指派專人協助救災，此次搶救演練更加入了「無線電機動中轉設備」，針對大型廠房常見之通訊死角問題，確保指揮官與各搜救人員能即時聯繫，完整展現「科技救災、精準指揮」的實戰應用成果。

迴龍分隊長洪正諺表示，透過經常性演練強化員工應變能力，可增進各場所面對災害應變能力，初期滅火及即早通報消防單位更是將災害損失降到最低的主因。

第一大隊長賴志忠表示，時值春節連假前夕，透過自衛消防編組演練，檢視廠區災時，應變流程與橫向資訊傳遞能力，降低災害風險及人命傷亡可能，達到防範於未然，守護市民生命財產安全。

