桃消高平分隊前進石門山勞工育樂中心 強化場館防災應變
為確保公共場所防火安全與緊急應變機制運作正常，桃園市消防局第四大隊高平分隊於今(31)日前往「石門山勞工育樂中心」辦理自衛消防編組應變能力驗證。此次驗證作業乃因應勞工育樂中心重新開幕，依據相關消防法規全面檢視場所之自衛消防編組、火警通報、初期滅火及人員避難疏散等實際操作能力，確保場館防災體系能有效運作。
驗證過程中，高平分隊依照《消防法》及《自衛消防編組辦法》規定，詳細檢查該場所防火管理制度是否落實、避難引導路線是否清晰、自衛消防編組運作良好。並透過模擬火警情境，實施通報、滅火與避難引導等項目驗證，要求現場工作人員依角色分工，於最短時間內完成火警警報、滅火器操作及人員疏散引導等程序。現場演練過程中，員工反應迅速、分工明確，展現出良好的防災默契與組織執行力。
高平分隊提到，石門山勞工育樂中心為民眾休閒與研習的重要據點，內部空間廣大、設施多樣、人員流動頻繁，且由於龍潭區幅員廣大，轄區分隊抵達場所尚需時間，若能於災害初期迅速啟動自衛消防編組，即可在消防人員抵達前有效控制災勢、確保安全。透過實際操作驗證，不僅提升了現場人員的應變經驗，也讓整體防災流程更加流暢與具體化。
高平分隊表示，「防火安全並非一時的活動，而是需要長期落實與持續改善的過程。透過此次應變能力驗證，不僅讓勞工育樂中心全體員工熟悉火警發生時的通報與應變要領，更能強化團隊間的溝通協作與臨場應變能力。希望藉由這樣的實地驗證，促使各類公共場所重視防火管理，讓防災意識內化為日常行動，共同守護市民生命與財產安全。」
