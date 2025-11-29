桃消龍岡分隊前進工廠「無腳本演練」強化搶救技能

桃園市消防局第二大隊龍岡分隊昨(28)日上午在葡萄王生技中壢龍岡廠舉辦消防搶救及自衛消防編組演練。圖：消防局提供

桃園市消防局第二大隊龍岡分隊昨(28)日上午在葡萄王生技中壢龍岡廠舉辦消防搶救及自衛消防編組演練。此次演練不僅為增加場所員工的初期應變能力，更增加消防人員搶救技能。

龍岡分隊說明，此次演練是採用「無腳本演練」方式，場所知道發生火災後啟動自衛消防編組、火警通報、初期滅火及人員避難疏散等實際操作能力，消防人員到場後由場所管理人員向消防員告知狀況後了解有人受困於場所內，消防人員了解完場所狀況後立即架設導光索入室進行人命搜救及滅火行動，及演練遇到MAYDAY情境時消防員的自救能力。

龍岡分隊提到，此次演練不僅能增加場所消防量能更能增加消防員對於工廠火災的經驗，在龍岡分隊轄內工廠較少的情況下，更要對於此種情況多加訓練，以利用此種經驗去面對其他更多元的狀況。

第二大隊長簡慈彥表示現在科技進步，可以使用無人空拍機、數位無線電基地台及消防機器人等設備幫助救災的推進，使整個救災的效率向上提升，同時亦減少救災人員所需要負擔的工作能量，希望能藉由此次的演練讓同仁更加熟悉與這些設備的運用，未來將能大幅加快救災進度並減少危害的發生。

