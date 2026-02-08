桃源區運動會圓滿落幕！凝聚部落向心力、展現行政推動成果

記者洪正達／高雄報導

「桃源區運動會」於2月5日至2月7日熱鬧登場，為期三天的賽事在族人熱情加油聲與濃厚部落文化氛圍中圓滿落幕。（圖／翻攝畫面）

高雄市桃源區年度體育盛事「桃源區運動會」於2月5日至2月7日熱鬧登場，為期三天的賽事在族人熱情加油聲與濃厚部落文化氛圍中圓滿落幕。本次區運匯聚各里代表隊與各年齡層選手同場競技，場上全力拚戰、場下互相鼓勵，不僅展現運動精神，更體現桃源地區長期累積的團結能量與社區向心力。



本屆運動會規模完整、項目多元，除籃球、排球、桌球、槌球等現代球類運動外，也規劃田徑賽事與各年齡層皆可參與的趣味競賽，兼顧競技性與參與度；同時更結合布農族傳統文化特色，安排多項原民傳統競技，讓體育活動成為文化傳承的重要載體。三天賽程節奏緊湊、亮點不斷，無論是團體接力的默契合作、球類對抗的攻防張力，或個人項目的速度與耐力較勁，皆讓現場掌聲與喝采聲此起彼落。



在傳統競技項目方面，活動特別規劃「傳統射箭」展現專注與精準度、「負重接力」考驗體力與耐力、「傳統鋸木」呈現部落技藝、「傳統摔角」比拚力量與技巧、「搗米」象徵生活文化傳承、「傳統拔河」強化團隊凝聚力，以及具代表性的「嘟瑪那努（Dumananu）」等特色競賽，讓族群文化在運動場域中自然流動、世代延續。透過運動與文化的交織，區運不僅是一場競技賽事，更是一場展現族群精神與地方認同的年度盛會。

廣告 廣告

「傳統摔角」比拚力量與技巧，讓在場觀賽的人大呼過癮。（圖／翻攝畫面）



桃源區區長杜司偉表示，區運動會不只是單純的比賽，更是凝聚各里情感與強化社區連結的重要平台。「藉由這一次的區運，我們更團結；同時也透過本次賽事，選拔出桃源區最優秀的選手，代表桃源區參加4月30日至5月2日於信義鄉舉辦的全國布農族運動會，為桃源爭取最高榮耀。」他也強調，透過持續性的訓練、交流與制度化辦理，逐步累積基層體育能量，將有助於提升整體競技水準與團隊戰力。

本屆運動會規模完整、項目多元，除籃球、排球、桌球、槌球等現代球類運動外，也規劃田徑賽事與各年齡層皆可參與的趣味競賽，兼顧競技性與參與度。（圖／翻攝畫面）



桃源區公所進一步表示，本次活動得以順利推動，仰賴各里辦公處、學校單位、機關團體、裁判及工作人員通力合作，以及鄉親踴躍參與支持，充分展現地方自治與社區動員的行政成果。未來區公所將持續以運動作為社區治理與文化保存的重要媒介，深化全民運動風氣，並透過制度化、常態化的體育活動，讓桃源的拚勁、榮耀與文化底蘊在賽場與生活中持續發光。

桃源區區長杜司偉表示，透過持續性的訓練、交流與制度化辦理，逐步累積基層體育能量，將有助於提升整體競技水準與團隊戰力。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

蕭旭岑大酸「只比科長大一點而已」陳其邁也看不下去：真的大可不必

「吸毒+飲酒」還開車上路！78歲老翁遭高速追撞斷魂 他竟心虛躲回家

50歲男倒臥國道遭3車輾斃！警揭「醉倒馬路」劣跡 親弟嘆：跟他不熟

嘉義酒駕男肇逃奪78歲翁命！零件四散再害路過騎士「犁田」慘狀曝

