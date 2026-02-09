桃源區運動會圓滿落幕 展現基層治理與文化傳承成果

高雄市「桃源區運動會」為期三天的賽事圓滿落幕。（朱窈慧翻攝）





高雄市「桃源區運動會」於2月5日至7日登場，活動由各里代表隊及不同年齡層選手同場競技。

主辦單位表示，區運動會賽事除籃球、排球、桌球、槌球等現代球類運動外，也安排田徑競賽及適合各年齡層參與的趣味競賽，兼顧競技性與全民參與精神；同時結合布農族文化特色，納入多項原住民族傳統競技，讓體育活動成為文化傳承與族群交流的重要平台；在傳統競技項目方面，活動規劃包含「傳統射箭」、「負重接力」、「傳統鋸木」、「傳統摔角」、「搗米」、「傳統拔河」以及具代表性的「嘟瑪那努（Dumananu）」等競賽，透過競技形式呈現部落生活智慧與文化技藝，讓族群文化在運動場域中自然流動、世代延續。

桃源區區長杜司偉表示，區運不僅是一場體育賽事，更是凝聚各里情感、強化社區連結的重要平台，透過賽事交流，不僅讓族人更加團結，也從中選拔優秀選手，代表桃源區參加4月30日至5月2日於南投縣信義鄉舉辦的全國布農族運動會，為地方爭取榮耀。他也指出，透過持續訓練、跨區交流與制度化辦理，有助於厚植基層體育能量，提升整體競技實力。





高雄市政府民政局指出，桃源區運動會能順利圓滿舉行，仰賴區公所、各里辦公處、學校、機關團體、裁判與工作人員通力合作，以及鄉親踴躍參與支持，充分展現地方自治能量與社區動員成果。未來市府將持續支持原鄉地區以運動結合文化與治理，深化全民運動風氣，並透過常態化、制度化的活動推動，讓原民文化、社區凝聚力與地方榮耀在生活與賽場中持續發光。

